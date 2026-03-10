Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un conductor, de 35 años, investigado por superar en 80 km/h la velocidad permitida en una vía de Requena

La Guardia Civil investiga a un hombre de 35 años por conducir a 186 km/h en la N-330, donde la velocidad máxima permitida era de 90 km/h, superando el límite en más de 80 km/h

Un coche de la Guardia Civil investigando a conductores en carretera.

Un coche de la Guardia Civil investigando a conductores en carretera. / Guardia Civil

Redacción Levante-EMV

Requena

El día 1 de febrero de 2026, en la N-330 a la altura del término municipal de Requena, en el marco de la prevención de la siniestralidad vial de motocicletas, se detectó una motocicleta circulando a 186 km/h cuando la vía estaba limitada a 90 km/h.

Al tratarse de una vía frecuentada habitualmente por este colectivo vulnerable y en la que se han registrado graves siniestros viales, efectivos del Destacamento de Requena realizan estos controles preventivos.

Identificación del conductor

Por un Equipo de Investigación Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia se procedió a identificar a su conductor, un varón de 35 años, que ha sido investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor superando la velocidad máxima permitida en 80 km/h.

El Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de conducción a una velocidad superior en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana, recogido en el artículo 379.1, consistentes en prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Las diligencias instruidas fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Requena.

