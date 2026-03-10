Utiel aborda los desafíos y oportunidades de la España rural con la presencia de la infanta Elena

La Casa de la Cultura de Utiel ha acogido esta mañana un foro sobre desafíos y oportunidades de la España rural con algunas claves para el desarrollo del entorno de la España vaciada. La bienvenida ha contado con la presencia del alcalde de la localidad, Ricardo Gabaldón y representantes de la Fundación Mapfre en la Comunitat Valenciana, Ricardo Garzó y Mª Dolores Moya.

"Es un reto que los responsables de las administraciones debemos plantearnos para que todos los ciudadanos, independientemente de donde residan, cuenten con servicios e infraestructuras de calidad. Una situación que deber mejorar y adaptarse al entorno", exponía Gabaldón durante su discurso de bienvenida.

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el mundo rural y, más en concreto el interior de la provincia de Valencia, es el éxodo de la población joven hacia las zonas urbanas, las grandes ciudades. Una problemática con gran protagonismo en poblaciones como Utiel que busca herramientas destinadas a toda esa franja de edad partícipe de ese movimiento.

Empleo y acceso a servicios esenciales en el entorno rural

Las dos temáticas de la jornada se centraba en dos pilares fundamentales: el empleo y el acceso a servicios sociosanitarios y cuidados de larga duración analizados desde la mejora de la calidad de vida a través del deporte y desde la visión de la mujer rural y emprendimiento.

Mesas redondas

Seguidamente, dio inicio la primera mesa redonda sobre la mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables a través del deporte en la que participaron Carlos Momparler, director general de Atención Primaria de la Generalitat; José Luis Herreros, presidente del Colegio Oficial de licenciados en Educación Física de la Comunitat y Marian Ferrús, presidenta de Plena Inclusión. La siguiente mesa versaba sobre la mujer rural y el emprendimiento a cargo de Asunción Quinzá, secretaria autonómica de igualdad y diversidad de la Generalitat; Amparo Mora, presidenta de AFAMMER en la Comunitat y Mª Dolores Ferrando, fundadora de Oli Oli.

"El mundo rural tiene futuro"

La vicepresidenta primera, Susana Camarero, ha explicado que "el mundo rural tiene futuro", siendo necesario ese impulso del talento, emprendimiento y liderazgo de las mujeres rurales. También hizo hincapié en que no hay que analizar a este entorno tan castigado desde esa visión negativa, sino con una visión esperanzadora porque "es un espacio lleno de oportunidades para la innovación y para la diversificación económica". Por último, defendió el papel de la mujer rural y de su formación: "han sido el pilar económico, social, familiar de nuestros pueblos y están más formadas y preparadas que nunca".

Foto de familia con algunos asistentes al foro sobre la España rural celebrado en Utiel. / GVA

Presencia de la familia de la Casa Real

Una de las presencias más destacadas del acto fue la clausura de la infanta Elena de Borbón, directora de proyectos sociales de la fundación organizadora. "A través de este foro, la Fundación ha querido estar presente en la Comunitat, tan castigada por las catástrofes naturales, dando visibilidad a estos temas e intercambiando ideas e iniciativas para abordar el futuro desde nuevas perspectivas que inspiren a las entidades sociales que con su valioso trabajo contribuyen a una mejor calidad de vida en el ámbito rural", sentenciaba.