Solidaridad
Adamuz recibe el reconocimiento de "Carnicero Solidario" de la Asociación de Elaboradores de Embutido Artesano de Requena
Lola Temprado y Joaquín Moya, vecinos de Requena con fuertes lazos en Adamuz, fueron los encargados de entregar el galardón al alcalde andaluz, destacando el gesto solidario
La Asociación de Elaboradores de Embutido Artesano y de Calidad de Requena ha entregado el reconocimiento de "Carnicero Solidario" al municipio de Adamuz. El acto contó con la presencia del alcalde Mario Sánchez; el concejal de comercio, José Chirivella; el presidente de la asociación, Miguel García y las dos personas encargadas de recoger el galardón.
El reconocimiento lo recogieron Lola Temprado y Joaquín Moya, ambos vecinos de la localidad requenense con un fuerte arraigo en Adamuz y quienes se comprometieron a hacerle llegar al alcalde andaluz dicha distinción.
Gesto de solidaridad
El consistorio de esta localidad del interior de Valencia ha querido destacar y poner en valor la generosidad, unión y compromiso de "un municipio que supo volcarse con quienes más lo necesitaban", subrayan desde la entidad institucional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
- Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà
- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana designa a los magistrados que deliberarán sobre la petición de investigar a Carlos Mazón por la dana de València