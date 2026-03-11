Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solidaridad

Adamuz recibe el reconocimiento de "Carnicero Solidario" de la Asociación de Elaboradores de Embutido Artesano de Requena

Lola Temprado y Joaquín Moya, vecinos de Requena con fuertes lazos en Adamuz, fueron los encargados de entregar el galardón al alcalde andaluz, destacando el gesto solidario

El Ayuntamiento de Requena entrega a dos vecinos el reconocimiento “Carnicero Solidario” al municipio de Adamuz.

El Ayuntamiento de Requena entrega a dos vecinos el reconocimiento "Carnicero Solidario" al municipio de Adamuz. / A. Requena

Laura Florentino

Requena

La Asociación de Elaboradores de Embutido Artesano y de Calidad de Requena ha entregado el reconocimiento de "Carnicero Solidario" al municipio de Adamuz. El acto contó con la presencia del alcalde Mario Sánchez; el concejal de comercio, José Chirivella; el presidente de la asociación, Miguel García y las dos personas encargadas de recoger el galardón.

El reconocimiento lo recogieron Lola Temprado y Joaquín Moya, ambos vecinos de la localidad requenense con un fuerte arraigo en Adamuz y quienes se comprometieron a hacerle llegar al alcalde andaluz dicha distinción.

Los dos ciudadanos de Requena recogen el reconocimiento al municipio de Adamuz.

Los dos ciudadanos de Requena recogen el reconocimiento al municipio de Adamuz. / A. Requena

Gesto de solidaridad

El consistorio de esta localidad del interior de Valencia ha querido destacar y poner en valor la generosidad, unión y compromiso de "un municipio que supo volcarse con quienes más lo necesitaban", subrayan desde la entidad institucional.

TEMAS

