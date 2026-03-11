Adamuz recibe el reconocimiento de "Carnicero Solidario" de la Asociación de Elaboradores de Embutido Artesano de Requena

La Asociación de Elaboradores de Embutido Artesano y de Calidad de Requena ha entregado el reconocimiento de "Carnicero Solidario" al municipio de Adamuz. El acto contó con la presencia del alcalde Mario Sánchez; el concejal de comercio, José Chirivella; el presidente de la asociación, Miguel García y las dos personas encargadas de recoger el galardón.

El reconocimiento lo recogieron Lola Temprado y Joaquín Moya, ambos vecinos de la localidad requenense con un fuerte arraigo en Adamuz y quienes se comprometieron a hacerle llegar al alcalde andaluz dicha distinción.

Los dos ciudadanos de Requena recogen el reconocimiento al municipio de Adamuz. / A. Requena

Gesto de solidaridad

El consistorio de esta localidad del interior de Valencia ha querido destacar y poner en valor la generosidad, unión y compromiso de "un municipio que supo volcarse con quienes más lo necesitaban", subrayan desde la entidad institucional.