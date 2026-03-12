Camporrobles avanza en la aprobación de su bandera oficial tras el periodo de exposición pública

El proceso para la aprobación oficial de la bandera de Camporrobles continúa avanzando. La publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del inicio del periodo de exposición pública supone el último trámite antes de su declaración definitiva.

El Ayuntamiento de Camporrobles ha informado de que, tras la aprobación inicial del expediente por parte del pleno municipal en la sesión celebrada el 22 de enero de 2026, se abre ahora el periodo de información pública para la aprobación de la bandera oficial del municipio.

Primer intento en 2015

Aunque no es la primera vez que este proyecto se pone sobre la mesa. “En 2015 tuvimos varios intentos pero el asunto se abandonó y siempre se ha utilizado una extraoficial. Hasta que recuperamos el gobierno en las pasadas elecciones, en 2023, y retomamos el proyecto que está a punto de culminar”, señalizaba Gerardo Gómez, concejal popular del Ayuntamiento de Camporrobles.

Vista aérea de El Molón de Camporrobles, uno de los símbolos del escudo y de la bandera. / Tierra Bobal

Ni corona real ni franjas horizontales

A final de año tuvieron varias reuniones donde les aconsejaron y enumeraron aspectos claves que debe tener la bandera para su posible aprobación. “Nos recomendaron que fuera roja, que no tuviera una corona real, ni franjas horizontales porque eso era propio de banderas nacionales”, subrayaba Gómez. Aunque la propuesta se diseño con tres posibles colores, verde, blanco plata y roja, apuntaban que les "hubiese gustado un rojo más vino".

Posibles alegaciones

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 72/2015 del Consell, el expediente permanecerá en exposición pública durante un plazo de 20 días hábiles. Este periodo comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio tanto en el diario oficial como en el tablón de edictos municipal.

Durante este plazo, cualquier persona interesada podrá consultar la documentación y presentar las alegaciones que considere oportunas. El expediente puede revisarse en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de atención al público, así como a través de la sede electrónica municipal.

"No es algo imprescindible"

Aunque fuentes del consistorio destacan que no es algo imprescindible y llegó a abandonarse hasta en dos ocasiones, el mismo Gerardo Gómez ha remarcado que está ilusionado con este proyecto porque es “una espinita clavada” que surgió en su etapa como alcalde, desde 2007 hasta 2015.