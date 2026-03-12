Pleno Consell Jurídic Consultiu
Utiel acoge el pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana por primera vez en 30 años
En la sesión plenaria del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en Utiel se abordaron cuestiones jurídico-técnicas con funcionarios y técnicos de la zona, en una iniciativa para acercar la consulta a la ciudadanía
El Ayuntamiento de Utiel acogió el pasado 11 de marzo una sesión plenaria del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJCCV). Por primera vez en sus 30 años de historia, la institución ha celebrado una sesión plenaria fuera de su sede en el Palau de Santa Bárbara de Valencia.
El alcalde popular Ricardo Gabaldón recibió a los miembros de la entidad, encabezados por su presidenta, Margarita Soler Sánchez. Gabaldón se mostró muy agradecido porque la ciudad de Utiel haya sido escogida para dicha jornada.
Agenda conmemorativa
Esta iniciativa forma parte de la agenda conmemorativa que la institución lleva adelante con la celebración de plenos en diferentes localidades del territorio autonómico.
La jornada se desarrolló con una reunión de carácter jurídico-técnico con miembros del Cuerpo de Letrados de la entidad en la que participaron funcionarios habilitados nacionales y técnicos de Utiel y de la comarca en sí.
Una iniciativa con la que buscan acercar la función consultiva a la administración local por ser la más cercana a la población. Numerosas cuestiones como, por ejemplo, resoluciones de contratos, reclamaciones por responsabilidad patrimonial o revisiones de oficio, entre otras, procedentes de los diferentes consistorios de la Comunitat son dictaminadas por el Consell Jurídic Consultiu.
