Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Transporte mascletàOfrendaCancelaciones FallasFuga artistas fallerosDirecto FallasHotel MorrisseyFuturas tiendas MercadonaInmobiliaria OntinyentArena costa
instagramlinkedin

Pleno Consell Jurídic Consultiu

Utiel acoge el pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana por primera vez en 30 años

En la sesión plenaria del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en Utiel se abordaron cuestiones jurídico-técnicas con funcionarios y técnicos de la zona, en una iniciativa para acercar la consulta a la ciudadanía

Utiel acoge el primer pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat fuera de su sede en sus 30 años de historia.

Utiel acoge el primer pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat fuera de su sede en sus 30 años de historia. / A. Utiel

Laura Florentino

Utiel

El Ayuntamiento de Utiel acogió el pasado 11 de marzo una sesión plenaria del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJCCV). Por primera vez en sus 30 años de historia, la institución ha celebrado una sesión plenaria fuera de su sede en el Palau de Santa Bárbara de Valencia.

El alcalde popular Ricardo Gabaldón recibió a los miembros de la entidad, encabezados por su presidenta, Margarita Soler Sánchez. Gabaldón se mostró muy agradecido porque la ciudad de Utiel haya sido escogida para dicha jornada.

Agenda conmemorativa

Esta iniciativa forma parte de la agenda conmemorativa que la institución lleva adelante con la celebración de plenos en diferentes localidades del territorio autonómico.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat celebra una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Utiel.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat celebra una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Utiel. / A. Utiel

La jornada se desarrolló con una reunión de carácter jurídico-técnico con miembros del Cuerpo de Letrados de la entidad en la que participaron funcionarios habilitados nacionales y técnicos de Utiel y de la comarca en sí.

Noticias relacionadas y más

Una iniciativa con la que buscan acercar la función consultiva a la administración local por ser la más cercana a la población. Numerosas cuestiones como, por ejemplo, resoluciones de contratos, reclamaciones por responsabilidad patrimonial o revisiones de oficio, entre otras, procedentes de los diferentes consistorios de la Comunitat son dictaminadas por el Consell Jurídic Consultiu.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
  2. Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
  3. Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
  4. Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
  5. Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
  6. Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà
  7. La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
  8. Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos

Utiel acoge el pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana por primera vez en 30 años

Utiel acoge el pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana por primera vez en 30 años

Camporrobles avanza en la aprobación de su bandera oficial tras el periodo de exposición pública

Camporrobles avanza en la aprobación de su bandera oficial tras el periodo de exposición pública

Adamuz recibe el reconocimiento de "Carnicero Solidario" de la Asociación de Elaboradores de Embutido Artesano de Requena

Adamuz recibe el reconocimiento de "Carnicero Solidario" de la Asociación de Elaboradores de Embutido Artesano de Requena

Utiel aborda los desafíos y oportunidades de la España rural con la presencia de la infanta Elena

Utiel aborda los desafíos y oportunidades de la España rural con la presencia de la infanta Elena

Un conductor, de 35 años, investigado por superar en 80 km/h la velocidad permitida en una vía de Requena

Un conductor, de 35 años, investigado por superar en 80 km/h la velocidad permitida en una vía de Requena

Aemet activa un cuádruple aviso en la C. Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros

Aemet activa un cuádruple aviso en la C. Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros

Requena unifica en un macro contrato limpieza, jardinería y recogida de residuos

Requena unifica en un macro contrato limpieza, jardinería y recogida de residuos

El PP eleva la presión para que el Gobierno acelere la reparación de los cuarteles de la Guardia Civil en la zona cero de la dana

El PP eleva la presión para que el Gobierno acelere la reparación de los cuarteles de la Guardia Civil en la zona cero de la dana
Tracking Pixel Contents