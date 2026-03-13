La Diputació de València reabre la CV-395 entre Chera y Sot de Chera tras una inversión de 5,23 millones

La Diputació de València ha reabierto al tráfico la carretera CV-395 que conecta los municipios de Chera y Sot de Chera, una vía que quedó gravemente dañada tras la dana de 2024 y que ha tenido que ser prácticamente reconstruida debido a los profundos cambios que sufrió el terreno.

La vicepresidenta segunda de la Diputación y responsable del área de Carreteras, Reme Mazzolari, ha visitado este viernes el tramo ya rehabilitado junto a los alcaldes de ambas localidades, Tomás Cervera y Alejandro Portero, para comprobar el resultado de unas obras que han supuesto una inversión de 5,23 millones y que permiten la conexión entre los dos municipios.

Una de las intervenciones técnicas más complejas

Según ha explicado Mazzolari, se trata de una de las intervenciones técnicas más complejas que se han llevado a cabo en la red provincial tras el episodio de lluvias. En algunos puntos, el paso del agua modificó completamente la orografía del terreno, generando desniveles de hasta 25 metros y provocando incluso la desaparición de la plataforma de la carretera.

"La Diputación ha realizado un gran esfuerzo inversor, con más de 5,2 millones para devolver la normalidad a esta conexión fundamental porque supone el enlace de ambos municipios con la comarca de Utiel-Requena y la A-3", sostenía Mazzolari.

Reme Mazzolari junto a los alcaldes de Chera y Sot de Chera, Tomás Cervera y Alejandro Portero. / Diputación de Valencia

Por su parte, el alcalde de Sot de Chera, Tomás Cervera, ha agradecido la rápida actuación de la institución provincial y el seguimiento continuo de las obras, indicando que recuperar la carretera en este plazo "ha sido casi un milagro", ya que sin esta intervención la reapertura podría haberse retrasado durante años.

Las lluvias intensas provocaron el desbordamiento del río Reatillo, generando arrastres de materiales desde las montañas cercanas que causaron graves daños en la infraestructura, quedando completamente destruida en algunos tramos.

Muros de 10 metros de altura

Para reconstruirla, se ha actuado de forma integral en el trazado, con trabajos destinados a recuperar la plataforma viaria y garantizar la estabilidad del terreno. Entre las principales actuaciones destacan la construcción de muros de escollera de hasta diez metros de altura, la estabilización de taludes mediante redes y anclajes, la instalación de nuevos sistemas de drenaje y la reposición del firme y de los elementos de seguridad.

Más protección en lluvias intensas

También se han incorporado medidas para proteger la carretera frente a futuros episodios de lluvias intensas con el refuerzo de taludes y la mejora del drenaje longitudinal y transversal.

Reutilización de materiales del barranco

Una de las particularidades de la intervención ha sido la reutilización de materiales procedentes del propio barranco, una actuación coordinada con la Confederación Hidrográfica del Júcar que ha permitido reducir tanto los tiempos de ejecución como el coste de la obra.