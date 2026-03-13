Utiel crea su primera Entidad de Gestión y Modernización (EGM) en el Parque Empresarial Nuevo Tollo

El área industrial Nuevo Tollo de Utiel ha dado un paso importante en su desarrollo con la constitución de la primera Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del municipio. La creación de esta figura jurídica ha sido aprobada por las empresas del polígono con un respaldo del 88,78% del valor catastral y el 54,8 % de los titulares, cumpliendo así con la doble mayoría exigida por la Ley 14/2018 de Gestión y Modernización de Áreas Industriales.

La iniciativa ha sido impulsada por las propias empresas del parque empresarial, que inicialmente se organizaron como asociación para promover la EGM junto al Ayuntamiento. El proceso de constitución ha sido coordinado por la empresa Gestión de Áreas Industriales by Romina Moya.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha destacado la importancia de este paso para el futuro económico del municipio. “La creación de esta entidad es fundamental para favorecer la implantación de nuevas industrias en Utiel. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando y coordinando acciones que permitan atraer actividad empresarial y generar empleo en nuestra localidad”, ha señalado.

Parque Empresarial Nuevo Tollo de Utiel. / A. Utiel

Una herramienta para mejorar infraestructuras y servicios

La constitución de la EGM se ha ratificado en la asamblea celebrada el pasado 11 de marzo, tras varios meses de reuniones y trabajo conjunto entre empresas e instituciones. Esta figura permitirá impulsar la gestión del área industrial mediante un modelo de colaboración público-privada.

Además, el nuevo estatus facilitará el acceso a ayudas públicas más relevantes destinadas a la mejora de infraestructuras, servicios y accesos del polígono, inversiones que podrán ser ejecutadas por el Ayuntamiento en coordinación con la entidad.

Nueva junta directiva

La nueva EGM del Parque Empresarial Nuevo Tollo estará presidida por Adolfo de las Heras, de la empresa Aceites de las Heras. La vicepresidencia la ocupará Ovoproductos Guillén, mientras que La Tahona de Utiel asumirá la secretaría y Vitivinícola Ramírez la tesorería.

Durante la asamblea también se ha aprobado que la gerencia de la EGM recaiga en la empresa GAIN, con Jorge Ochando, director técnico de la entidad, como gerente.

Nueva etapa para el polígono

Entre los objetivos de la nueva entidad figuran la elaboración de planes de seguridad y emergencias, la mejora del asfaltado y la optimización de los servicios del área industrial, así como otras actuaciones destinadas a reforzar la competitividad del polígono.

La directora general de GAIN, Romina Moya, ha destacado que la constitución de la EGM marca un punto de inflexión para el área empresarial. “Esta figura se creó para impulsar las áreas industriales mediante la colaboración público-privada. El parque empresarial Nuevo Tollo inicia ahora una nueva etapa centrada en una gestión más eficiente y en la mejora de sus infraestructuras y servicios”, ha señalado.