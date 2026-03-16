Utiel da inicio a sus Fallas con la plantà de los monumentos y una amplia programación festiva

El municipio de Utiel ha dado inicio a los días grandes de sus Fallas con una intensa jornada dedicada a la tradicional plantà de los monumentos. Hasta el próximo 19 de marzo, la localidad celebrará sus fiestas josefinas, una tradición con más de ocho décadas de historia.

Durante toda la jornada, artistas falleros y miembros de las comisiones trabajan en la instalación de los monumentos que, una vez finalizados, serán valorados por el jurado. Las fallas volverán a llenar plazas y calles con escenas cargadas de creatividad, humor y crítica, acompañadas del ambiente festivo marcado por la música y la pólvora.

La plantà de la falla Puerta del Sol de Utiel. / A. Utiel

Las seis comisiones falleras de Utiel han preparado una programación especial abierta a vecinos y visitantes, con diferentes actividades y sesiones de música en directo en sus carpas. Participan en las celebraciones la Falla Plaza Puerta del Sol y la infantil de la calle San Idelfonso; la Falla Plaza Puerta de las Eras y la infantil de la calle del Remedio y adyacentes; y la Falla Plaza de San Juan junto a la infantil de la Olivereta.

Programación fallera

La agenda festiva continuará el 17 de marzo con la entrega de premios a los monumentos, que se celebrará a las 12:30 horas en el Teatro Rambal. El día 18 las comisiones organizarán diversas actividades para falleros y público en general.

Las fiestas culminarán el 19 de marzo, día de San José, con la tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Remedio, patrona de la localidad. Esa misma noche tendrá lugar la cremà de los monumentos, comenzando con las fallas infantiles a partir de las 21 horas y continuando con las fallas grandes desde las 22:30 horas, poniendo el broche final a varios días de celebración fallera.