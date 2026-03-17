La falla Puerta del Sol logra el doblete en las fallas de Utiel

El Teatro Rambal ha acogido este 17 de marzo el acto de entrega de premios de las fallas 2026 de Utiel, una cita marcada por la emoción y el ambiente festivo de las comisiones falleras.

La gran protagonista de la jornada ha sido la falla Plaza Puerta del Sol, que ha conseguido el primer premio en la categoría de monumentos grandes, logrando además el doblete junto a su comisión infantil de San Ildefonso, que también ha obtenido el máximo galardón en su sección.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha puesto en valor el trabajo de las tres comisiones falleras del municipio, destacando el esfuerzo realizado para plantar un total de seis monumentos “de una calidad extraordinaria”.

La falla infantil San Ildefonso de Utiel, ganadora del primer premio de su categoría. / A. Utiel

Segundo y tercer premio

En la categoría de monumentos mayores, el segundo premio ha sido para la falla Plaza de San Juan y el tercero para la falla Plaza Puerta de las Eras. En infantiles, el segundo puesto ha recaído en la falla de la Olivereta, mientras que la falla de la calle del Remedio y adyacentes ha obtenido el tercer premio.

El jurado, integrado por representantes de la Junta Central Fallera, ha valorado aspectos como la creatividad, la crítica, el modelado, la pintura o el riesgo en el montaje, destacando el alto nivel de los monumentos presentados este año.

Premio ingenio y gracia

En el resto de categorías, la falla Plaza Puerta del Sol ha sido reconocida también con los premios a mejor presentación, mejor ninot e ingenio y gracia en monumento grande. La falla Plaza Puerta de las Eras ha obtenido el galardón al mejor libro fallero, mientras que la falla de la Olivereta ha sido premiada con el mejor ninot infantil e ingenio y gracia en esta categoría. Por su parte, la falla Plaza de San Juan ha conseguido el premio a la mejor crítica fallera.