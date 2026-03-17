La Generalitat inicia la adjudicación de 35 viviendas industrializadas en Utiel para damnificados por la dana

La Generalitat ha iniciado el proceso de adjudicación para la construcción de cerca de 35 viviendas de protección pública industrializadas en Utiel, destinadas a personas que perdieron sus hogares tras la dana. Un total de nueve empresas han presentado sus ofertas una vez cerrado el plazo de licitación.

El proyecto, impulsado por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, se desarrollará en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Utiel.

La vivienda industrializada permite acortar plazos

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha señalado que esta actuación forma parte del Plan de Reconstrucción Local tras la riada y busca acelerar la recuperación de los municipios afectados mediante fórmulas constructivas más ágiles. En este sentido, ha destacado que la vivienda industrializada permite acortar plazos, mejorar los controles de calidad y garantizar una mayor eficiencia energética, además de reducir residuos y el impacto ambiental.

Un taller completamente destrozado por las lluvias torrenciales del 29 de octubre de 2024 en Utiel. / Gonzalo Sánchez

Desde la Generalitat también han valorado positivamente la alta participación de empresas en este proceso, pese a tratarse de un modelo constructivo innovador.

Este proyecto se enmarca en iniciativas como el Plan Vive y el Plan Vive Dana, destinados a impulsar la construcción de vivienda pública en la Comunitat Valenciana, con una primera fase de 250 viviendas en municipios afectados.

Actuaciones también en Albal y Torrent

Además de Utiel, la Generalitat ya ha adjudicado las obras de viviendas industrializadas en Albal y Torrent, con una inversión conjunta de 15 millones de euros. En estos municipios, cuatro empresas se han presentado al proceso para asumir la dirección facultativa de las obras, cuya adjudicación se resolverá próximamente.

En conjunto, las actuaciones previstas en Utiel, Albal y Torrent alcanzan una inversión de 21,7 millones financiados por la administración autonómica.

En el caso de Utiel, las viviendas se construirán en una parcela de más de 1.400 metros cuadrados situada entre las calles Minglanilla, avenida de Tejeda y avenida de Moya, con un presupuesto de licitación de 6,7 millones de euros.