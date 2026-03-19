Roban dos 'Pokémon' de la falla Puerta del Sol de Utiel, ganadora del primer premio

La comisión Puerta del Sol de Utiel, ganadora del primer premio en la categoría de monumento grande en las fallas 2026, ha denunciado el robo y vandalización de varios ninots de su monumento durante la pasada noche, en un suceso que ha generado indignación entre la comisión fallera.

Según ha informado la propia falla a través de un comunicado, “esta noche no ha sido una noche de fiesta, sino de vergüenza”, al constatar que “han sido sustraídos dos ninots de nuestra falla y otro más ha sido dañado”. Desde la comisión han querido poner en valor el esfuerzo que hay detrás de cada pieza, recordando que “detrás de cada figura hay horas, días y meses de trabajo, ilusión y sacrificio, tanto de la comisión como del artista fallero”.

Zona sin vigilancia

El copresidente de la comisión, Vicente García, ha explicado a Levante-EMV que el robo se produjo de madrugada: “Esta noche a partir de las cuatro de la mañana es cuando los han robado porque había mucha gente, todos en la carpa y sobre esa hora nos fuimos porque teníamos la despertà a las siete de la mañana”. En ese momento, según señala, la zona quedó sin vigilancia directa. “Todas las comisiones nos fuimos sobre esa hora”, ha añadido.

García ha detallado que “han robado dos muñecos, los más pequeños y manejables, ambos Pokémon porque como son graciosos e infantiles, pues para hacer la gracia, pero es un acto vandálico”. Además, ha explicado que, a diferencia de otros monumentos, este no contaba con un cerramiento más rígido: “Todas las fallas infantiles tienen una jaula para evitar estos actos, pero esta grande no, está rodeada de una cuerda estética con bolardos, pero no vallas y estos ninots, al ser pequeños, han sido golosos”.

La falla Puerta del Sol, ganadora del primer premio de 2026. / A. Utiel

Desde la comisión lamentan especialmente que se trate de un tipo de incidente poco habitual en los últimos años. “Hace muchos años que no nos roban ninots”, ha señalado el copresidente, quien también ha indicado que ya están revisando posibles imágenes: “Estamos en contacto con diferentes cámaras de seguridad, nadie ha dicho nada ni creo que nadie diga nada”.

"Esos ninots quería quedárselos la reina fallera"

Asimismo, García ha subrayado el valor simbólico de las figuras sustraídas: “Además, esos ninots son los que iba a coger la reina fallera de recuerdo, justo esos dos porque son más manejables”.

La falla considera que estos hechos evidencian “una falta total de empatía y de consideración hacia el trabajo ajeno” y lamenta que “mientras unos construyen cultura, tradición y arte, otros se dedican a destruirlo”. Por ello, han hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, recordando que “las fallas son celebración, convivencia y respeto” y que “actitudes como esta no tienen cabida”.

La comisión que ha alzado el doblete, la falla Puerta del Sol de Utiel. / A. Utiel

"Que los devuelvan durante el día de hoy"

Finalmente, la comisión ha ofrecido la posibilidad de que los autores rectifiquen: “damos la oportunidad que la persona que se los haya llevado los devuelva durante el día de hoy”.

El suceso ha causado un profundo malestar en el colectivo fallero local, especialmente al afectar al monumento más destacado de estas Fallas, recientemente reconocido con el máximo galardón.