El Conservatorio de Música de Utiel se trasladará para evitar posibles inundaciones como la dana de 2024

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha sacado a licitación los contratos para la reconstrucción del IES Alameda y el Conservatorio de Música de Utiel, dos de las infraestructuras educativas afectadas por la dana de 2024. Los proyectos ya han sido publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que supone un nuevo paso en el proceso de recuperación del municipio.

La inversión total asciende a más de 1,2 millones de euros, con un presupuesto de 884.426,51 euros para el IES Alameda y de 408.330,73 euros para el conservatorio. El plazo de ejecución previsto es de 34 meses, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 14 de abril.

El centro acogía a más de 400 alumnos

La rehabilitación del IES Alameda permitirá recuperar la actividad lectiva en este centro, que antes de la riada acogía a más de 400 alumnos. Desde entonces, el estudiantado ha tenido que ser reubicado en otros centros educativos del municipio, una situación provisional que se espera revertir con estas obras.

En el caso del Conservatorio de Música, el proyecto contempla además un cambio de ubicación para evitar riesgos ante posibles inundaciones futuras. El nuevo edificio se situará en la calle Caudete de las Fuentes, contará con más de 1.900 metros cuadrados de superficie y tendrá capacidad para 260 alumnos, incorporando mejoras en accesibilidad y seguridad.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, en declaraciones a Levante-EMV ha valorado positivamente este avance, destacando la coordinación entre administraciones: “Estamos en permanente contacto con la conselleria y con el Ministerio de Transportes para coordinarnos sobre la evolución de las obras de rehabilitación de las infraestructuras que quedaron dañadas durante la dana de 2024. Ya por fin se han publicado los contratos para la reconstrucción del IES Alameda y del conservatorio, estamos esperanzados, porque a pesar de todas las trabas administrativas, teniendo en cuenta que el proceso es el común, no es extraordinario se va acelerando y estamos viendo movimiento”.

Una de las reuniones informativas del pasado mes de noviembre con la comunidad educativa de Utiel. / A. Utiel

Obras pendientes

El primer edil ha reconocido que, aunque se trata de un paso importante, todavía quedan numerosas actuaciones pendientes en el municipio. “Aún nos quedan más infraestructuras pendientes que son fundamentales como el cuartel de la Guardia Civil, la C3, la carretera nacional 3 y obras a nivel municipio. Como, por ejemplo, las obras de los barrios, ya estamos comenzando las del barrio La Fuente. Y aunque hemos avanzado mucho, queda bastante. A final de año podremos decir que habremos avanzado un 40% más”, ha señalado.

Gabaldón también ha hecho referencia a la duración de los procesos administrativos vinculados a la reconstrucción, lamentando que se prolonguen en el tiempo: “Cada proyecto mínimo un año”. No obstante, ha subrayado la importancia de este anuncio como impulso para la comunidad educativa: “El hecho de que ya vemos un poquito de luz con la reconstrucción del IES Alameda y el Conservatorio es un espaldarazo y una alegría porque da seguridad y certeza al equipo directivo y al alumnado, porque sí o sí va a hacerse y eso anima a todos”.

En este sentido, ha recordado el trabajo conjunto realizado desde el inicio de la crisis: “Desde el principio colaboramos mano a mano con el equipo directivo y codo con codo con la conselleria. Así que es muy importante que por fin salga adelante, es una buena noticia”.

La licitación de estos proyectos supone un avance significativo en la recuperación de las infraestructuras educativas de Utiel, uno de los municipios más afectados por la riada, y abre la puerta a la progresiva vuelta a la normalidad para la comunidad escolar.