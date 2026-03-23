La Diputación de València respalda a Requena para promocionar sus vinos y cultura en su año como Ciudad Española del Vino

La Diputació de València respaldará a Requena en su designación como Ciudad Española del Vino 2026, reforzando su papel como referente vitivinícola con el impulso de diferentes iniciativas promocionales y culturales a lo largo del año.

La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha mantenido un encuentro con el primer teniente de alcalde, Joaquín González, y el concejal de Agricultura, Lucio Cabrera, quienes han presentado el programa previsto para esta capitalidad del vino y han solicitado la colaboración de la institución provincial, especialmente a través del área de Comarcalización.

Fundamental el apoyo institucional

Durante la reunión, el representante municipal ha subrayado la importancia de contar con el apoyo institucional para el desarrollo de las actividades, destacando que el sector vitivinícola es clave para la economía local y comarcal. Por su parte, Enguix ha puesto en valor el peso de esta industria en el territorio valenciano y ha avanzado el compromiso de la Diputación para contribuir a la proyección de los vinos de la zona.

Las Cuevas de la Villa de Requena. / Levante-EMV

Entre las propuestas destacan eventos como la Wineland Cycling, una prueba ciclista que recorrerá las bodegas de la comarca, y la tradicional feria del vino que se celebrará en agosto coincidiendo con la Fiesta de la Vendimia de Requena. Este encuentro combinará la promoción del vino con la gastronomía local, incorporando maridajes con otros productos típicos de la provincia.

Vicent Mompó apoya la candidatura

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ya mostró su respaldo a la candidatura de Requena en 2024, destacando valores como su patrimonio histórico, la tradición vitivinícola, la innovación del sector y su proyección internacional.

Además, la capitalidad del vino tendrá un protagonismo especial en el Bobal Fest, que será presentado esta semana en la sede provincial. Este evento, que fusiona música, patrimonio y gastronomía, se suma a otras iniciativas impulsadas por la Diputación para dinamizar las comarcas de interior y promover su riqueza cultural y medioambiental.

3.000 años de tradición

El reconocimiento de Requena como Ciudad Española del Vino 2026 ha sido otorgado por ACEVIN, poniendo en valor una tradición de casi 3.000 años vinculada al cultivo de la vid. Con más de 30.000 hectáreas de viñedo y la DO Utiel-Requena como eje vertebrador, la comarca cuenta con más de un centenar de bodegas y centenares de familias dedicadas al sector.

A lo largo de este año, el municipio centrará su programación en la promoción de la uva Bobal, el enoturismo y una amplia agenda de actividades culturales, formativas y gastronómicas, consolidando su posición como destino de referencia en el ámbito del vino tanto a nivel nacional como internacional.