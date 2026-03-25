La aldea de San Antonio recupera su señalización en la A-3

El Ayuntamiento de Requena ha anunciado la restitución de la señalización de San Antonio en la autovía A-3, después de que el consistorio solicitara formalmente su reposición a la Dirección General de Carreteras hace unos meses.

La retirada de esta señalización, realizada sin comunicación previa al municipio, había generado confusión entre los conductores y afectado a la correcta identificación de este núcleo de población en uno de los principales ejes viarios de la comarca. Ante esta situación, el alcalde de Requena Mario Sánchez, trasladó la petición para recuperar los indicadores, una demanda que finalmente ha sido atendida por la administración competente.

La aldea siempre ha estado señalizada

Desde el consistorio destacan que San Antonio ha contado históricamente con señalización propia en la A-3, reflejo de su identidad y de su arraigo dentro del término municipal. En este sentido subrayan la importancia de mantener una cartelería adecuada que facilite la orientación de los usuarios de la vía y respete la visibilidad de los distintos núcleos urbanos.

Reconocimiento del patrimonio

El ayuntamiento ha valorado positivamente la respuesta de la Dirección General de Carreteras y ha reiterado su compromiso con la defensa de una señalización clara, útil y acorde a la realidad territorial, al considerar que este tipo de elementos contribuyen tanto a la seguridad vial como al reconocimiento del patrimonio local.