Utiel instala paneles fotovoltaicos en edificios públicos y crea un mapa solar interactivo para sus vecinos

El Ayuntamiento de Utiel ha iniciado un ambicioso proyecto para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, eficiente y participativo, enmarcado en las ayudas europeas de la European City Facility (EUCF). La iniciativa, desarrollada junto a las empresas tecnológicas ImpactE y SAMSO, contempla la implantación de energía solar en edificios públicos, la rehabilitación energética del municipio y la creación de herramientas innovadoras para implicar a la ciudadanía.

El plan ya ha comenzado a materializarse con la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta del edificio municipal de la Escuela Taller, donde se desarrollan programas de formación y empleo. Esta actuación será el punto de partida de un despliegue progresivo que se extenderá a otras infraestructuras municipales, especialmente centros educativos como el CEIP Enrique Rambal y el Canónigo Muñoz.

El objetivo es doble: por un lado, reducir el consumo energético y el coste de la factura eléctrica en los edificios públicos; por otro, generar excedentes que puedan ser aprovechados por la ciudadanía a través de fórmulas de autoconsumo compartido, como las comunidades energéticas locales.

Desde el consistorio destacan que esta estrategia permitirá optimizar los recursos municipales y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en la economía local mediante la apuesta por la eficiencia energética y el desarrollo sostenible.

Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo y mapa solar interactivo

Uno de los pilares del proyecto será la creación de una red de instalaciones solares de autoconsumo en edificios públicos, diseñada a partir de análisis avanzados de datos que permitirán identificar las zonas más eficientes para la producción de energía. Este enfoque busca maximizar el rendimiento de las instalaciones y reducir los costes iniciales de inversión.

A esta infraestructura se sumará una de las herramientas más innovadoras del programa: un mapa solar interactivo de acceso gratuito. Este sistema permitirá a cualquier vecino consultar el potencial fotovoltaico de su vivienda o negocio con un solo clic. La plataforma ofrecerá información detallada sobre el número de paneles recomendados, la inversión necesaria, el ahorro económico estimado y la reducción de emisiones de CO2, facilitando así la toma de decisiones en materia energética.

Servicio de asesoramiento

Además, el proyecto incluye un servicio de asesoramiento para fomentar la creación de comunidades energéticas, con el fin de implicar a la ciudadanía en la producción y consumo de energía renovable.

En paralelo, la empresa SAMSO llevará a cabo un estudio integral sobre el estado energético de los edificios del municipio, tanto públicos como privados. Este análisis permitirá identificar las necesidades de rehabilitación, evaluar mejoras en aislamiento térmico o sistemas de climatización y priorizar aquellas actuaciones con mayor impacto ambiental y económico.

El plan se marca objetivos ambiciosos de cara a 2030, entre ellos la implantación de energía fotovoltaica y mejoras energéticas en la totalidad de los edificios públicos, así como avanzar hacia la rehabilitación de al menos el 10% del parque residencial privado.