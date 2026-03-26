Utiel rescata la memoria de Enrique Rambal, el "Mago de la Escena", 70 años después de su muerte

Durante décadas, el nombre de Enrique Rambal ha permanecido en un lugar apartado de la memoria cultural: reconocido por especialistas y amantes del teatro, pero lejos del gran público. Setenta años después de su fallecimiento, Utiel ha decidido revertir ese olvido y situar de nuevo al actor y dramaturgo en el lugar que, consideran, le corresponde en la historia de las artes escénicas.

El municipio valenciano se ha convertido estos días en el epicentro de un amplio programa conmemorativo impulsado por el ayuntamiento, la Universitat de València, la Diputació de València y la Agrupación Escénica Enrique Rambal, entre otras entidades. Una iniciativa que no solo busca recordar una efeméride, el aniversario de su muerte el próximo 10 de mayo, sino también redescubrir a una figura clave en la renovación del teatro del siglo XX.

Un revolucionario de la escena

Enrique Rambal (Utiel, 1889 - València, 1956) fue mucho más que un actor. Dramaturgo, director y empresario teatral, su carrera estuvo marcada por una constante búsqueda de espectacularidad y modernidad escénica. Su estilo, que combinaba grandes montajes, efectos visuales innovadores y una fuerte carga emocional, le valió el sobrenombre del "Mago de la Escena".

Su influencia traspasó fronteras. Rambal no solo triunfó en España, sino que llevó sus producciones a América Latina, donde consolidó un modelo teatral que apostaba por la grandiosidad y la cercanía con el público. En una época en la que el teatro buscaba nuevas formas de expresión, su propuesta supuso una ruptura con los formatos más tradicionales.

Sin embargo, su figura fue diluyéndose con el paso del tiempo. La evolución de las artes escénicas y la falta de una recuperación sistemática de su legado contribuyeron a que su nombre quedara relegado a un segundo plano. Precisamente por ello, el actual homenaje adquiere un significado especial.

Utiel, punto de partida de la memoria

La ciudad que lo vio nacer ha querido liderar este proceso de recuperación. Desde esta semana y hasta el próximo domingo, Utiel acoge las primeras actividades de un programa que se extenderá durante todo 2026 y que combina divulgación, investigación y propuestas escénicas.

El inicio de la conmemoración está marcado por dos exposiciones retrospectivas que permiten adentrarse en la vida y obra del dramaturgo. En el Teatro Rambal, una muestra impulsada por la Agrupación Escénica ofrece un recorrido inmersivo por su universo creativo, con visitas teatralizadas dirigidas especialmente a estudiantes. El objetivo es acercar su figura a las nuevas generaciones, un reto clave para garantizar la continuidad de su legado.

El 27 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, se concentra uno de los momentos más significativos del homenaje. La jornada combina actividades académicas organizadas por la Universitat de València con la inauguración de la exposición 'Enrique Rambal. Un genio olvidado' en la Casa de la Cultura de Utiel. La muestra reúne vestuario original, documentos y material gráfico que permiten reconstruir la dimensión artística de Rambal, muchos de ellos procedentes del históricos fondo de la Casa Insa.

Más allá del homenaje puntual

El proyecto no se limita a una programación concreta, sino que plantea una recuperación sostenida en el tiempo. Utiel mantendrá durante todo el año iniciativas de difusión y culminará el 10 de mayo con un acto en el cementerio municipal, donde reposan sus restos.

Además, instituciones como L’ETNO incorporarán piezas originales del actor a sus exposiciones permanentes, consolidando así su presencia en el patrimonio cultural valenciano.

Recuperar una figura, recuperar una historia

El homenaje responde también a una necesidad más amplia, revisar la historia cultural desde nuevas perspectivas. "La figura de Enrique Rambal ha sido fundamental como referente cultural y social no solo para Utiel y la Comunitat , sino también en la escenografía nacional e internacional. Con la puesta en marcha de esta programación especial con motivo del 70 aniversario de su muerte, queremos poner en valor su legado y hacerlo llegar a las nuevas generaciones“, explicaba el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón.

La ciudad utielana ya lo nombró hijo predilecto en 1947 y ahora asumen el reto de rescatar su memoria para proyectarla hacia el futuro. Un esfuerzo colectivo que busca transformar el reconocimiento puntual en un conocimiento duradero. Setenta años después de su muerte, Enrique Rambal vuelve a ocupar el escenario. Y esta vez, no como actor, sino como protagonista de una historia que, lejos de haber terminado, comienza a escribirse de nuevo.