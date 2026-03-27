El Gobierno aprueba la reconstrucción integral de la calle San Agustín de Requena afectada por la dana

El Ayuntamiento de Requena ha recibido la aprobación por parte del Gobierno de España de la memoria valorada para la reconstrucción completa de la calle San Agustín, una de las zonas más afectadas por el episodio de lluvias torrenciales de la dana de 2024. Esta actuación supone un paso importante dentro del proceso de recuperación del municipio tras los graves daños sufridos en sus insfraestructuras.

La intervención se enmarca en el paquete de ayudas estatales dotado con 35 millones destinado a la reconstrucción de Requena, con el objetivo de reparar infraestructuras municipales dañadas y mejorar su capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos.

La dana colapsó los colectores de la calle

Las intensas lluvias provocaron la colmatación total de los colectores existentes en la calle San Agustín, dejándolos fuera de servicio y generando serios problemas en la evacuación de aguas. Esta situación puso de manifiesto la necesidad de una actuación integral que no solo reparara los daños, sino que también modernizara el sistema para evitar futuras incidencias.

El proyecto incluye mayor protección del entorno natural

El proyecto aprobado contempla la transformación del actual sistema de saneamiento en una red separativa, con circuitos independientes para aguas residuales y pluviales. Esta mejora permitirá optimizar el drenaje, reducir los riesgos ante lluvias intensas y aumentar la eficiencia del sistema, al tiempo que contribuye a la protección del entorno natural.

Sustitución del asfalto por adoquín

Además de la renovación completa de las redes de saneamiento, las obras incluirán la reposición íntegra del firme de la calle y la mejora de la accesabilidad. En este sentido, se creará una plataforma única que facilitará el tránsito peatonal y garantizará recorridos más seguros e inclusivos. Asimismo, en determinados tramos se sustituirá el asfalto por adoquín, lo que permitirá mejorar la durabilidad de la vía y su integración en el entorno urbano.

El presupuesto total de esta actuación asciende a 1.422.085 euros, una inversión que permitirá recuperar plenamente la calle San Agustín y avanzar en la reconstrucción del municipio tras la dana.