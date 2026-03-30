El alcalde de Chera denuncia la lentitud en las obras de la presa de Buseo y la falta de comunicación institucional

Los Ayuntamientos de Chera y Sot de Chera continúan siguiendo muy de cerca las actualizaciones respecto a la reconstrucción de la presa de Buseo, gravemente dañada por la riada de octubre de 2024. La infraestructura, ubicada en el término municipal de Chera, se ha convertido en uno de los puntos claves de la planificación hidraúlica en la Comunitat Valenciana tras los episodios de lluvias intensas y el deterioro progresivo de sus infraestructuras. En los últimos dos años, las administraciones han anunciado inversiones que superan los 35 millones de euros para garantizar su seguridad.

Restrasos y falta de información

Sin embargo, el desarrollo del proyecto no está exento de incertidumbre. El alcalde de Chera, Alejandro Portero, ha explicado en declaraciones a Levante-EMV que los trabajos se han ralentizado significativamente y lamenta la falta de información institucional sobre el estado real de las actuaciones.

Según explica, "en principio se han ralentizado los trabajos bastante hasta que haya presupuesto", en referencia a la necesidad de aprobar nuevas partidas que permitan continuar con el proyecto más allá de las obras de emergencia.

El alcalde subraya que, aunque las primeras intervenciones fueron aprobadas, todavía queda el grueso de la inversión anunciada: "Se aprobaron obras de emergencia, pero ahora se han de hacer el resto hasta los 30 millones prometidos".

"A nosotros nos dan pocas explicaciones"

Portero también denuncia la escasa comuniciación con el ayuntamiento, señalando que gran parte de la información llega de manera indirecta: "Lo del parón lo sé por los trabajadores. A nosotros nos dan pocas explicaciones".

En este sentido, apunta a que el futuro inmediato de las obras depende de la aprobación del presupuesto autonómico: "Solo sé que ahora se adjudicarán las obras cuando se apruebe el presupuesto".

La presa de Buseo se encuentra así en una fase intermedia, con actuaciones de emergencia ya iniciadas, pero a la espera de que se materialice la inversión global comprometida.

Mientras tanto, en Chera crece la preocupación por los tiempos de ejecución y por la necesidad de garantizar cuanto antes la seguridad de una infraestructura clave. El desarrollo del presupuesto de 2026 será determinante para desbloquear un proyecto que, pese a su importancia, sigue avanzando con incertidumbre.

La Conselleria responde

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha desmentido esta situación en declaraciones a Levante-EMV. Desde el departamento autonómico aseguran que las obras "no se han detenido en ningún momento", y explican que la actuación de emergencia está estructurada en tres fases. La primera ya estaría finalizada, mientras que la segunda, centrada en el refuerzo de la base de la presa para garantizar su seguridad, se encuentra actualmente en proceso de licitación. "La fecha no está cerrada, pero esperamos que esté concluida en el mes de septiembre. Esas obras ya dejarían la presa de Buseo incluso mejor que antes de la dana", apuntaban.

En cuanto a la tercera fase, detallan que se ejecutará más adelante e incluirá intervenciones en el cuerpo de la presa, el aliviadero y las compuertas. Sobre las afirmaciones relativas a un supuesto parón de trabajadores, la Conselleria insiste en que se está trabajando, "pero las obras tienen sus plazos y nunca se ha dejado de trabajar, nunca. Todo lleva su tiempo, y aunque no podemos dar fechas cerradas, está todo muy avanzado".

De las obras de emergencia a un plan integral

En 2024, la Conselleria de Agricultura anunció una primera intervención urgente dotada con 4,7 millones. Estas obras de emergencia tenían como objetivo actuar de forma inmediata sobre los elementos más sensible de la presa, reforzando su reguridad antes posibles episodios meteorólogicos extremos y corrigiendo deficiencias detectadas en su estructura.

Estas actuaciones iniciales incluían trabajos de reparación, adecuación de infraestructuras hidráulicas y mejoras en los sistemas de control, con el fin de reducir riesgos a corto plazo. Sin embargo, desde el primer momento se plantearon como una solución provisional dentro de un proyecto mucho más ambicioso.

Un año después, en 2025, la Generalitat dio un paso más al anunciar una inversión global cercana a los 35 millones destinada a una actuación integral. Este plan contempla intervenciones de mayor envergadura, como la modernización completa de la presa, la mejora de su capacidad de desagüe, la adecuación de accesos y la actualización de todos los sistemas de seguridad y control.

El objetivo final es garantizar la estabilidad de la infraestructura a largo plazo y adaptarla a los nuevos escenarios climáticos, marcados por lluvias más intensas y episodios extremos cada vez más frecuentes.

Un proyecto clave para la seguridad y el territorio

La importancia de la presa de Buseo va más allá de su función hidráulica. Su estado afecta directamente a la seguridad de Chera, Sot de Chera y de otros municipios aguas abajo, además de influir en el equilibrio ambiental del entorno y en actividades económicas vinculadas al medio natural.

Por ello, las inversiones anunciadas fueron recibidas como una actuación estratégica para ambas comarcas, no solo desde el punto de vista de la prevención de riesgos, sino también como una oportunidad para modernizar una infraestructura histórica.