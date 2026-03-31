Susana Camarero destaca la recuperación de Aquaservice tras la dana y su apuesta por el empleo rural

La vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, visitó el centro de producción de Aquaservice en Camporrobles, donde puso en valor la recuperación de la actividad tras la dana de 2024 y el impulso al empleo en el entorno rural.

Las instalaciones, que albergan uno de los principales manantiales de la compañía, sufrieron graves daños durante el episodio de lluvias, lo que obligó a paralizar completamente la producción durante tres meses. Sin embargo, la empresa ha logrado reactivar su actividad con una inversión de 5,3 millones de euros, alcanzando ya una producción de 10,9 millones de unidades, un 25% más que el año anterior, y con previsión de seguir creciendo en 2026.

"Ejemplo de valentía y compromiso"

Durante su visita, Camarero destacó el papel de la compañía como ejemplo de recuperación empresarial: “Es un ejemplo de valentía, de compromiso y de apuesta por el futuro. La realidad nos demuestra que sí se puede reconstruir, sí se puede avanzar y sí se puede salir más fuertes después de la adversidad”. Asimismo, subrayó que “se tomaron decisiones valientes en un contexto difícil, se apostó por reconstruir y se trabajó con una convicción clara: que este proyecto tenía futuro y que valía la pena luchar por él”.

Susana Camarero y representantes de la empresa Aquaservice durante su visita. / GVA

En materia de empleo, la vicepresidenta incidió en la importancia de este tipo de inversiones en municipios del interior: “El empleo que se crea aquí es estabilidad, es futuro y es dignidad para muchas familias”, destacando además que contribuye a fijar población y generar oportunidades en zonas rurales.

"Nuestra voluntad es seguir invirtiendo en la Comunitat"

Por su parte, el CEO y cofundador de la compañía, Alberto Gutiérrez, agradeció el apoyo de la administración autonómica y reafirmó el compromiso de la empresa con el territorio: “Nuestra voluntad es seguir invirtiendo en la Comunitat Valenciana como motor estratégico de crecimiento, innovación y empleo, y continuar acompañando a nuestros equipos y clientes en un territorio clave para el futuro de Aquaservice”.

La visita sirvió también para poner de relieve el papel de la colaboración público-privada en la recuperación económica tras episodios como la dana, así como la importancia de apoyar al tejido productivo para garantizar empleo estable y desarrollo en el conjunto de la Comunitat Valenciana.