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Utiel hace un llamamiento por los últimos vertidos depositados en la vía pública

El Ayuntamiento de Utiel recuerda que la recogida de enseres se realiza el segundo martes de cada mes, y exige comunicación previa a la Policía Local para facilitar la gestión de residuos

El Ayuntamiento de Utiel apela al civismo tras registrar vertidos incontrolados en la vía pública.

El Ayuntamiento de Utiel apela al civismo tras registrar vertidos incontrolados en la vía pública. / A. Utiel

Laura Florentino

Laura Florentino

Utiel

El Ayuntamiento de Utiel ha recordado a la ciudadanía el calendario establecido para la recogida de enseres y ha hecho un llamamiento al civismo tras detectar en las últimas semanas vertidos incontrolados en la vía pública fuera de los días autorizados.

Según ha señalado el consistorio, la recogida de objetos voluminosos como muebles, colchones o electrodomésticos se realiza el segundo martes de cada mes, trasladándose al miércoles en caso de que coincida con festivo. Además, es obligatorio que los vecinos comuniquen previamente la retirada de estos enseres a la Policía Local de Utiel, indicando tanto la ubicación como el tipo de residuos, con el fin de facilitar su correcta recogida por parte de los servicios municipales.

El Ayuntamiento de Utiel apela al civismo tras registrar vertidos incontrolados en la vía pública.

El Ayuntamiento de Utiel apela al civismo tras registrar vertidos incontrolados en la vía pública. / A. Utiel

Alternativas del ecoparque

El ayuntamiento ha insistido en que el municipio también dispone de alternativas como el ecoparque situado en el Polígono Industrial El Melero, donde se pueden depositar residuos que no tienen cabida en los contenedores habituales. Este servicio cuenta con horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas, y los sábados de 9.00 a 14.30 horas. Asimismo, el ecomóvil se desplaza periódicamente a la explanada cercana al CEIP Enrique Rambal en distintas fechas del mes.

En este sentido, la ordenanza municipal reguladora de vertidos de residuos sólidos urbanos establece en su artículo 23 que "queda prohibido depositar en los espacios públicos muebles, enseres, electrodomésticos, pequeños escombros, objetos inútiles, etc. Quienes deseen desprenderse de estos elementos deben solicitar el servicio municipal correspondiente para su correcta gestión”.

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Por ello, la Policía Local puede sancionar las infracciones que se produzcan, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa y preservar la limpieza y la buena imagen del municipio.

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