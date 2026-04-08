Utiel amplía su oferta en la Ruta del Tapeo: más establecimientos, bodegas y música en vivo

El municipio de Utiel celebrará los próximos 17 y 18 de abril una nueva edición de la Ruta del Tapeo, una cita ya consolidada dentro de su calendario gastronómico y turísticoque este año crece tanto en número de establecimientos participantes como de bodegas.

Organizada por el ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Hostelería de Utiel, la iniciativa vuelve tras el éxito de anteriores ediciones, reforzando su papel como escaparate de la gastronomía local y de los vinos de la Denominación de Origen Utiel-Requena.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha destacado la evolución del evento: “Gracias al impulso del ayuntamiento, la implicación del sector hostelero y la gran acogida de los vecinos y visitantes hemos conseguido que la Ruta del Tapeo siga creciendo y se convierta en un evento ya consolidado y referente en la agenda festiva y turística del municipio”.

22 paradas gastronómicas

En esta edición, el recorrido gastronómico contará con 22 paradas distribuidas entre bares, cafeterías, restaurantes y pubs de la localidad, donde se ofrecerán propuestas de tapa acompañadas de vino DOP Utiel-Requena por un precio de 4 euros. La variedad de elaboraciones combinará recetas tradicionales con propuestas más innovadoras, pensadas para atraer tanto a vecinos como a visitantes.

Uno de los grandes atractivos volverá a ser el “Túnel del Vino”, que se celebrará por tercer año consecutivo en el patio de la Casa Alamanzón. En esta ocasión, el evento incrementa su participación hasta las 14 bodegas, consolidándose como un espacio destacado para descubrir nuevas referencias vinícolas de la zona. Además, como novedad, contará con ambientación musical en directo a cargo del grupo Acoustic Covers.

Catas de vino a 15 euros

Las sesiones de cata se celebrarán el viernes a las 20:00 horas y el sábado en dos turnos, a las 12:00 y a las 20:00 horas, con una duración de 60 minutos. Las entradas, con aforo limitado, se pueden adquirir por 15 euros.

Música en directo

La música en directo también tendrá protagonismo en las calles durante el fin de semana. El viernes, la Plaza de San Juan acogerá la actuación de “Sonrisa Vertical”, mientras que el sábado será el turno del grupo local “Mistelas Band” en la Plaza Puerta del Sol, con repertorios centrados en el pop-rock y la música indie.

Además, la Ruta del Tapeo volverá a complementarse con la iniciativa turística “Utiel en tu interior”, que permitirá visitar de forma gratuita espacios emblemáticos como las bodegas subterráneas y museos del municipio.