Reconstrucción dana
Reconstruido el puente sobre el río Magro en Requena y reparados los daños en la N-330 tras la dana
Las actuaciones del Ministerio de Transportes han incluido la reconstrucción de puentes y la renovación de firmes en Requena, Utiel, Landete y Talayuelas, para solucionar los daños causados por las lluvias
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concluido las obras de emergencia en varios tramos de las carreteras N-322 y N-330, afectados por la dana de 2024. Los trabajos, que han supuesto una inversión total de 6,1 millones de euros, se han llevado a cabo en los municipios de Requena y Utiel, en la provincia de Valencia, así como en Landete y Talayuelas, en Cuenca.
Las actuaciones han permitido reparar importantes daños provocados por las crecidas de distintos cauces, como el río Magro en Requena, un afluente de la Rambla de la Torre en Utiel y la Cañada de la Rinconada en Landete.
Río Magro a su paso por la N-322
Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la reconstrucción del puente sobre el río Magro en la N-322, donde se han reforzado los accesos con escollera hormigonada y se han rehabilitado los elementos de hormigón mediante técnicas específicas para garantizar su durabilidad.
Reparado el pontón sobre la Rambla del Colmenar
En la N-330, se han llevado a cabo varias actuaciones relevantes. En Utiel, se ha reparado el pontón sobre la Rambla del Colmenar mediante la instalación de un arco metálico y la renovación de los sistemas de contención. Además, se ha construido un nuevo puente de vigas sobre un afluente de la Rambla de la Torre, con un vano único de más de 11 metros.
Por su parte, en Landete se ha ejecutado un nuevo puente de vigas de mayor envergadura, con un vano de 27,3 metros, para mejorar el drenaje en la Cañada de la Rinconada. Asimismo, en el término de Talayuelas se ha repuesto la plataforma de la vía mediante un marco bicelular de más de 21 metros.
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