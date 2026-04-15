Proyecto
Utiel inaugura un comedor escolar en Las Cuevas para facilitar la conciliación familiar y laboral
El nuevo comedor escolar de Las Cuevas, ubicado en el Centro Social, ya ofrece servicio a los alumnos del CRA Oleana, gracias a la adaptación realizada por el Ayuntamiento de Utiel
El pasado martes 14 de abril se inauguró el nuevo comedor escolar en la pedanía de Las Cuevas de Utiel. Por primera vez, el aulario de Las Cuevas del CRA Oleana ya presta este servicio de comedor al alumnado del centro. La instalación está ubicada en el Centro Social, un local que el Ayuntamiento de Utiel ha remodelado y adaptado para ofrecer el servicio de comedor en este espacio, justo enfrente del centro educativo. Durante este curso la oferta del comedor escolar cubrirá un total de 16 plazas.
Al acto han asistido el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón y la concejala de educación, Carmina Febre, acompañados por el Director General y el Subdirector de Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, José María Larena, y Román Grisolía.
"Facilita la conciliación personal y laboral"
“Sin duda, se trata de una infraestructura clave para la consolidación de la oferta educativa en las pedanías que facilita la conciliación de la vida personal y laboral de las familias y mejora los servicios prestados a sus vecinos“ remarcaba el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón.
La apertura del comedor escolar ha contado también con la presencia de la directora del CRA Oleana, Ana Peñarrubia, y la alcaldesa pedánea, Consuelo Vergara, quienes han destacado el impacto positivo de este servicio para sus vecinos.
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