Utiel: Casa 47 promueve 30 viviendas de alquiler asequible que formarán parte del parque estatal

Casa 47, entidad estatal adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha adjudicado la redacción del proyecto para la construcción de una promoción de 30 viviendas destinadas al alquiler asequible en Utiel.

El contrato, que incluye tanto el proyecto básico como el de ejecución, ha sido otorgado a una unión temporal de empresas integrada por Lourdes García Sogo & Asociados S.L.P. y Modus Cmestudio S.L.P., por un importe de 136.661,40 euros, impuestos excluidos.

La promoción se desarrollará en la zona residencial conocida como La Celadilla, concretamente en la avenida Tejeda nº 2, sobre una parcela de 738,33 metros cuadrados de superficie.

Características del proyecto

El edificio proyectado contará con cuatro plantas y una cubierta plana transitable concebida como espacio común para el encuentro vecinal. Su diseño incorpora una apertura en la fachada orientada a la avenida Tejeda, conectando visual y funcionalmente con una zona ajardinada. Esta orientación suroeste favorece tanto la integración con el entorno como la entrada principal al inmueble.

En la planta baja se articula un eje central longitudinal que facilita la circulación y permite la iluminación y ventilación natural del interior. Este sistema se refuerza mediante patios verticales que atraviesan el edificio desde la cubierta hasta la planta baja, garantizando la entrada de luz y aire.

Las viviendas se organizan en torno a este eje central y a las fachadas longitudinales, lo que mejora las condiciones de habitabilidad y asegura ventilación cruzada en todas las unidades.

Vivienda asequible con vocación permanente

Esta promoción, situada en uno de los municipios afectados por la dana, pasará a formar parte de manera permanente del parque estatal de vivienda asequible. Dicho parque será gestionado por Casa 47, que asumirá todas las fases del ciclo residencial: desde la gestión del suelo y la urbanización hasta la construcción, entrega y administración de las viviendas. El objetivo es garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para el conjunto de la ciudadanía.