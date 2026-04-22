Un camión provoca un apagón masivo en Requena y Utiel tras impactar contra una línea eléctrica

Un accidente de tráfico a las 16:00 horas de esta tarde ha provocado un apagón masivo que afecta este miércoles a los municipios de Requena y Utiel y a todas sus pedanías. Un total de 32.000 vecinos de la comarca se encuentran esta tarde sin suministro eléctrico. Según ha informado el consistorio requenense a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el origen del problema se encuentra en el impacto de un camión contra una infraestructura eléctrica. Además del corte masivo de luz, las líneas móviles también han quedado afectadas por este incidente, según han contado algunos vecinos de Requena a Levante-EMV.

Fuentes del ayuntamiento también han confirmado a este diario que se están trabajando en suministrar grupos electrógenos a centros sanitarios.

Los detalles de la incidencia

El siniestro ha interrumpido una línea de 132 kV, una de las arterias principales de transporte eléctrico que da servicio a ambas poblaciones. La empresa suministradora ha notificado al ayuntamiento que la magnitud del daño en la línea de alta tensión es la causa directa del cese del suministro. Además, la línea secundaria que abastece a estas localidades se encuentra en labores de mantenimiento por lo que no se ha podido suministrar luz a las poblaciones.

Tiempo de espera y recomendaciones

De acuerdo con las estimaciones técnicas trasladadas por la compañía eléctrica, se espera que el servicio pueda restablecerse en un plazo aproximado de tres horas, aunque este tiempo está sujeto a la evolución de los trabajos de reparación en el lugar del accidente. Cabe recordar que el apagón se ha producido a las 16:00 horas y a esta hora de la tarde se está reparando la avería, se estima que tarde unas tres horas más.

Desde el Ayuntamiento de Requena han asegurado que mantienen un contacto permanente con los responsables técnicos para monitorizar la situación paso a paso. "Trasladaremos cualquier novedad a la ciudadanía a través de los canales oficiales", han señalado fuentes municipales, quienes también han agradecido la comprensión de los vecinos afectados por esta interrupción inesperada.

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Recomendaciones a la población

Se recomienda a la población evitar el uso de ascensores y mantener cerrados frigoríficos y congeladores para preservar la temperatura interna hasta que el suministro vuelva a la normalidad.