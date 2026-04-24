Obras
Corte total en la N-3 de Utiel por obras de rehabilitación del puente sobre el río Madre
Se establecen itinerarios alternativos por la autovía A-3 para minimizar el impacto en la circulación durante las obras de rehabilitación del puente de Utiel
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará el próximo lunes 27 de abril, a partir de las 8:00 horas, el corte total de la carretera N-3 en el kilómetro 258,1, debido a las obras de rehabilitación del puente sobre el río Madre, situado en el término municipal de Utiel, en el tramo que conecta con Caudete de las Fuentes.
La actuación, que cuenta con un presupuesto de 242.853,30 euros, tiene como objetivo la renovación integral de la infraestructura. Los trabajos contemplan la demolición del tablero actual y su sustitución por una nueva estructura compuesta por 15 vigas prefabricadas de hormigón pretensado, sobre las que se construirá una losa de hormigón armado.
Además, el proyecto incluye la reposición del firme mediante labores de impermeabilización y asfaltado, la reparación de los estribos del puente y la instalación de nuevos pretiles metálicos de seguridad, con el fin de mejorar la protección de los usuarios.
Dos meses de corte de carretera
Para garantizar la seguridad tanto de los operarios como de los conductores, el corte de la vía será total durante la ejecución de las obras, cuya duración estimada es de aproximadamente dos meses, con previsión de finalización a finales de junio.
Itinerarios alternativos
Con el fin de minimizar el impacto en la circulación, se han establecido itinerarios alternativos a través de la A-3. En sentido de Utiel hacia Caudete de las Fuentes, el tráfico deberá incorporarse a la autovía en el enlace del kilómetro 259,7 de la N-3 y continuar hasta la salida 270, que conecta con la CV-453 en dirección Caudete de las Fuentes/Pino Ramudo.
En sentido contrario, desde Caudete de las Fuentes hacia Utiel, los vehículos deberán circular por la CV-453 hasta enlazar con la A-3 en el acceso 270 y continuar hasta la salida 275, correspondiente a Utiel Oeste.
Ambos desvíos estarán debidamente señalizados durante todo el periodo de actuación, que se prolongará hasta la finalización de las obras.
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