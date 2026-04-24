La renovación de la red de agua de Camporrobles busca solucionar el elevado número de fugas y pérdidas

El municipio de Camporrobles está llevando a cabo una transformación completa de su red de agua potable, una infraestructura que presentaba un notable deterioro. Las obras, financiadas por los fondos Next Generation EU, progresan conforme a los plazos establecidos y suponen una de las intervenciones más importantes realizadas en la localidad en los últimos años. El proyecto cuenta con una inversión total de 669.679,88 euros y un periodo de ejecución de 10 meses.

Elevado número de fugas

Esta actuación responde a una necesidad urgente: modernizar una red de distribución que registraba pérdidas muy elevadas debido a su desgaste progresivo. El elevado número de fugas implicaba no solo un importante coste económico, sino también un impacto medioambiental incompatible con una gestión sostenible de los recursos hídricos.

La iniciativa se integra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos europeos Next Generation EU, dentro del programa destinado a municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comunitat Valenciana.

Según la documentación presentada por la empresa encargada de ejecutar el proyecto, “las obras se desarrollan con normalidad y dentro de un plazo razonable, no existiendo, según detalla el informe, ninguna circunstancia que comprometa la consecución de los objetivos marcados”.

Más de 20 calles del casco urbano

Hasta la fecha, los trabajos se han extendido a más de 20 calles del casco urbano, entre ellas Virgen del Pilar, Remigio, Virgen de Tejeda, Colón, Ramón y Cajal (tramos I y II), Carlos III, Doctor Fleming, Felipe II, Calderón de la Barca, Martínez de la Mata, Molón, Pelayo, la Plaza de la Farmacia, así como Calvo Sotelo, Herrerías, Fuente, Isabel la Católica, Hernán Cortés, Primero de Mayo, Cementerio, Callejón Familiar, Fidel García Berlanga y Paulete.

La red de abastecimiento anterior del municipio data de 1975, año en el que supuso un avance decisivo para Camporrobles, una localidad donde la escasez de agua fue un problema recurrente a lo largo de los siglos XIX y XX.