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Arrancan las obras de mejora de la carretera CV-470 entre Utiel y Camporrobles

La Diputación de Valencia ejecuta este proyecto de mejora y ampliación de esta vía que abarca 6 kilómetros entre Las Cuevas de Utiel y La Loberuela

Obras en la C-470 entre Utiel y Camporrobles.

Obras en la C-470 entre Utiel y Camporrobles. / A.U.

Redacción Levante-EMV

La circulación en la carretera CV-470 mejorará sustancialmente con las obras de mejora y ampliación que ya se han iniciado en el tramo comprendido entre Las Cuevas de Utiel y La Loberuela.

Una actuación del área de carreteras de la Diputación de Valencia dotada con un presupuesto de 4,8 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de 10 meses. La intervención se desarrollará entre los puntos kilométricos 9+180 y 15+200 de la vía, afectando a los términos municipales de Utiel y Camporrobles, sobre una longitud total de 6 kilómetros.

La Diputada de Carreteras, Reme Mazzorali, ha destacado “la función vital de esta carretera para facilitar la comunicación de las aldeas de la zona con los núcleos de población más grandes. La nueva CV-470 será más cómoda, más segura y estará adaptada a las necesidades actuales del tráfico porque en zonas de interior disponer de unas comunicaciones seguras y confortables es una de las mejores maneras de luchar contra el fenómeno de la despoblación"

Comienzan las obras en la CV-470 entre Utiel y Camporrobles.

Comienzan las obras en la CV-470 entre Utiel y Camporrobles. / A.U.

En este sentido, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha remarcado que “esta intervención vial es especialmente necesaria para mejorar las comunicaciones por carretera entre las poblaciones de nuestra comarca ya que cuenta con un tráfico considerable, tanto de turismos como de vehículos pesados, y que permitirá adecuar este tramo a unas condiciones de seguridad óptimas”.

Por su parte, el alcalde de Camporrobles , Faustino Pozuelo, celebra que "se dé inicio ya a esta intervención, ya que el ancho de la vía se había quedado claramente insuficiente, algo que incluso ha generado en los últimos meses situaciones de peligro cuando se han cruzado dos camiones".

Mejora integral de la plataforma

El proyecto contempla la ampliación de la actual plataforma de la carretera para dotarla de una sección tipo de 8 metros, con dos carriles de 3 metros, arcenes de 1 metro y bermas laterales. La actuación se ejecutará mayoritariamente por el margen izquierdo de la vía, aprovechando al máximo el firme existente y minimizando afecciones.

Asimismo, se introducirán mejoras puntuales en el trazado para incrementar la seguridad de circulación y se renovará el firme en todo el tramo.

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Además, uno de los apartados más relevantes del proyecto será la mejora del drenaje longitudinal y transversal, con el aumento de la capacidad hidráulica de distintas obras de paso y la ejecución de nuevas cunetas de seguridad, reforzando así la respuesta de la carretera ante episodios de lluvias intensas. 

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