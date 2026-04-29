Utiel completa la estructura de la Comisión Mixta Generalitat-Gobierno para coordinar emergencias

Utiel se ha convertido en el escenario de la política de coordinación en emergencias tras acoger la celebración de la comisión mixta Generalitat-Gobierno central en materia de Emergencias, una reunión clave que ha servido para completar la estructura de trabajo conjunta entre administraciones.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha reafirmado durante el encuentro celebrado en Utiel la voluntad del Consell de respaldar a los municipios en momentos críticos, destacando que “desde la Generalitat queremos estar al lado de los ayuntamientos acompañándoles en cada decisión que tienen que tomar ante una emergencia”.

La sesión, desarrollada en este municipio de la Plana de Utiel-Requena, ha contado también con la participación de la comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez; el director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Vicente León; así como alcaldes de distintas localidades afectadas por la riada del pasado 29 de octubre.

"Gracias a los bomberos se salvaron muchas vidas"

Durante la jornada, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha recordado el impacto vivido en el municipio durante ese episodio, señalando que “el 29 de octubre pasamos por un episodio que nunca hubiéramos imaginado, gracias a los bomberos se salvaron muchas vidas”.

En este sentido, ha añadido que “cuando me dijeron que se tenían que ir las dos personas que hacían de mando de bomberos en las reuniones diarias en Utiel, peleaba para que no se fueran porque había mucho trabajo por hacer aún”. Además, ha querido agradecer la labor realizada destacando que “gracias a todos vosotros pudimos levantar la cabeza un poquito más y no lo olvidaremos nunca”, subrayando también la importancia de la “constitución del grupo de trabajo de emergencia” y que “algo muy presente es la preemergencia y la emergencia en Utiel”.

"Somos conscientes de la soledad que sienten muchos alcaldes"

En este contexto, Mérida ha puesto el foco en la realidad a la que se enfrentan los responsables municipales, subrayando que “somos conscientes de la soledad que sienten muchos alcaldes cuando tienen que tomar decisiones de tanta incidencia en la población, como puede ser el cierre de instalaciones municipales, la suspensión de la actividad lectiva, cultural, deportiva o social que afectan al día a día de la ciudadanía y que pueden resultar clave ante una catástrofe”.

Asimismo, el comisionado ha destacado en Utiel la apuesta del Consell por la formación de la ciudadanía, especialmente entre niños y adolescentes, con el objetivo de que sepan cómo actuar ante escenarios de riesgo.

Riesgos y planificación

Durante la jornada celebrada en Utiel, la Generalitat ha expuesto los principales riesgos a los que se enfrenta la Comunitat Valenciana: las inundaciones, los incendios forestales, con una media de unos 500 al año, el riesgo sísmico, especialmente en el sur del territorio, y el transporte de mercancías peligrosas, mayoritariamente por carretera.

También se han detallado los distintos instrumentos de planificación ante emergencias, como el Plan Territorial de Emergencias, que organiza los recursos en un ámbito concreto; los Planes Especiales, destinados a riesgos específicos; y los Procedimientos de Actuación, que cubren situaciones no reguladas a nivel estatal, como nevadas o incidencias en aeropuertos.

Utiel completa la estructura de la Comisión Mixta

La reunión celebrada en Utiel ha servido además para constituir el grupo de trabajo de Emergencias, el último de los cuatro previstos dentro de la Comisión Mixta entre la Generalitat y el Gobierno central, junto a los de parques naturales, infraestructuras hidráulicas y salud mental, lo que deja este órgano plenamente operativo.