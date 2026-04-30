El PSPV de Utiel denuncia la falta de transparencia del gobierno del PP en la gestión de siete millones

El PSPV de Utiel ha denunciado la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular en materia de transparencia, a la que califica de "suspenso rotundo", escenificando su crítica con una imagen simbólica en la que los concejales socialistas muestran "exámenes de transparencia" con una calificación de 0.

Desde el grupo municipal socialista señalan que esta valoración responde a la falta de información y claridad en la gestión municipal, especialmente tras la reciente propuesta de modificación de crédito presentada por el gobierno local que asciende a más de siete millones "sin suficiente detalle", señalaban en su comunicado.

Los socialistas denuncian que el equipo de gobierno ha planteado una modificación de crédito superior a los 7 millones, más del 50 % del presupuesto anual que asciende a 13.086.855,42 euros, "sin ofrecer un nivel de detalle que permita su correcta fiscalización", criticaban.

Según explican, el expediente agrupa actuaciones muy diversas sin concreción suficiente, lo que ha dificultado su análisis por parte de la oposición. Entre las partidas incluidas, apuntan a actuaciones como asfaltado de caminos, mejoras en infraestructuras básicas, estatuas de bronce "sin ubicación definida", intervenciones en frontones "sin memoria técnica detallada" o una "partida de 300.000 euros para la residencia de estudiantes anunciada por Mazón", indicaba la oposición.

Inversión de cuatro millones en “tuberías sin justificar"

Los socialistas de Utiel denuncian, especialmente, una inversión prevista de cuatro millones en el polígono industrial bajo el concepto genérico de “tuberías, sin que se haya especificado su finalidad, necesidad o criterios técnicos".

El portavoz socialista, Fernando Arenas, ha advertido: “estamos hablando de 4 millones de euros de dinero público en una actuación descrita únicamente como tuberías, sin más explicación”, cuestionando qué necesidades concretas se pretenden cubrir y en base a qué estudios se ha fijado ese presupuesto.

"No bloqueamos inversiones"

Ante esta situación, el grupo socialista ha optado por la abstención en la votación. “No bloqueamos inversiones, pero tampoco podemos avalar una propuesta en estas condiciones”, han señalado.

Además, Arenas ha recordado que estos más de siete millones "proceden del remanente de tesorería generado por la gestión del anterior gobierno municipal, que dejó a Utiel con deuda cero”.

"La transparencia no es un trámite, es una forma de gobernar"

En este sentido, el portavoz socialista ha insistido en que “el problema no es invertir o no invertir, el problema es pedir confianza sin dar explicaciones”, subrayando que la transparencia “no es un trámite, es una forma de gobernar”.

El PSPV de Utiel concluye con una advertencia clara al equipo de gobierno: “Sin transparencia no habrá respaldo”.