"Está siendo una tortura": Requena rescata una obra clave del CEIP Alfonso X 'El Sabio' tras meses paralizada por trámites

El Ayuntamiento de Requena ha sacado a licitación el proyecto de rehabilitación integral de los patios del CEIP Alfonso X ‘El Sabio’, una actuación que contará con un presupuesto de 350.000 euros y que será financiada íntegramente con fondos municipales. La intervención busca modernizar los espacios exteriores del centro, mejorar la seguridad y accesibilidad, y ofrecer entornos más adecuados para el alumnado.

"Retraso en la emisión de un informe de la Conselleria"

La licitación, publicada recientemente, ha sufrido un "retraso significativo debido a la demora en la emisión de un informe preceptivo por parte de la Conselleria de Educación", indicaba el consistorio en sus redes sociales, un trámite imprescindible para continuar con el procedimiento administrativo. Una vez recibido este documento, el consistorio ha activado de forma inmediata el proceso para ejecutar unas obras que consideran prioritarias.

El proyecto contempla una actuación completa sobre los patios del centro educativo. Entre las principales mejoras previstas se incluyen la sustitución del pavimento en el área de Educación Infantil, la renovación del parque de juegos, la reparación del pavimento en el patio de Primaria, la mejora de los accesos para garantizar la accesibilidad universal, la instalación de nuevas zonas de sombra y descanso, así como la construcción de un aseo con acceso directo desde el patio infantil.

Desde el equipo de gobierno destacan que esta inversión responde al compromiso municipal con la mejora de los centros educativos públicos, especialmente en un contexto en el que muchas actuaciones dependen de otras administraciones.

"En todos los centros tenemos necesidades aún"

“Debería estar incluido en el Plan, pero lo han dejado. Conselleria cierra el grifo”, ha señalado Patricia Pérez, concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Atención a la Ciudadanía, a este diario. También ha subrayado que “en todos los centros tenemos necesidades aún y seguimos necesitando que nos autoricen, tenemos que pedir permiso”.

En este sentido, el concejal de Educación, José Luis Barrera, en declaraciones a Levante-EMV ha sido especialmente crítico con la gestión del conocido como Plan Edificant y la falta de avances en infraestructuras educativas. El edil ha recordado que esta actuación estaba proyectada para ejecutarse el verano anterior, pero los retrasos administrativos han impedido cumplir los plazos previstos.

Barrera ha explicado que las inversiones contempladas en su día dentro del plan autonómico eran insuficientes: “La partida para el plan era de muy poquito importe, tampoco había una confianza tremenda. Era un plan pequeño y nuestros coles se quedaron cortos; los patios están para hacer nuevos”. Además, ha señalado que existen otros proyectos bloqueados, como la reforma de un instituto cuyo proyecto se presentó en junio de 2022 y que aún está pendiente de revisión por parte de la administración autonómica. “Hay un millón esperando desde diciembre que revisen el proyecto para que nos lo den”, ha añadido.

El concejal también ha denunciado la falta de actuaciones en cuestiones urgentes, como la reparación de cubiertas tras episodios meteorológicos adversos: “También está pendiente arreglar el tejado por parte de Conselleria después de la dana; se quedó desierta la primera adjudicación a una empresa y no hay previsión de que se gasten dinero”.

"Está siendo una tortura"

Respecto al proyecto ahora licitado, Barrera ha detallado las dificultades administrativas afrontadas: “Necesitamos dos informes y eso los hace Conselleria. En mayo del año pasado lo solicitamos y lo hemos recibido en marzo de este año, han tardado 10 meses en autorizarlo. En enero lo desbloquearon, está siendo una tortura”. En esta línea, ha lamentado que los ayuntamientos tengan que asumir competencias que no les corresponden: “Es una competencia impropia del ayuntamiento, pese a que muchos ayuntamientos lo hacen. Nuestra competencia es la de mantenimiento, pero ya han pasado siete años y los centros necesitan inversión de verdad”.

"Tenemos ocho centros en Requena y solo dos son accesibles"

El edil ha incidido en los problemas de accesibilidad en los centros educativos del municipio: “Tenemos cuatro centros en Requena, uno en San Antonio y ocho con los de las aldeas; solo dos son accesibles. Esto tendría que abordarlo la Conselleria”. A pesar de ello, el ayuntamiento ha optado por impulsar este proyecto con recursos propios ante la falta de respuestas.

"Queremos que en septiembre esté finalizado"

Con el procedimiento ya en marcha desde finales de marzo, el consistorio trabaja ahora en la tramitación administrativa para adjudicar las obras cuanto antes. “Queremos empezar en junio y septiembre tenerlo finalizado, no queremos iniciar el curso con obras en marcha”, ha explicado Barrera, quien no descarta revisar el proyecto y ampliar la inversión si la licitación quedara desierta: “Estamos en un momento en el que a veces se presentan empresas y otras no; si se queda desierta, revisaremos el proyecto y aumentaremos la partida”.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el próximo 13 de mayo de 2026. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Requena pretende desbloquear una situación que, según denuncian, lleva años lastrando la mejora de las infraestructuras educativas del municipio.