Incendio total en una granja de pollos de Sinarcas

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha intervenido esta madrugada en el incendio de una granja de pollos en el término municipal de Sinarcas, declarado a las 05:22 horas.

Según fuentes del operativo, las instalaciones avícolas no albergaban animales en el momento del incendio. El fuego se propagó con gran rapidez y acabó afectando totalmente a la nave.

Depósito de gas cercano

Los bomberos centraron sus esfuerzos en la extinción de las llamas y en la protección de un depósito de gas cercano, que finalmente no resultó afectado, evitando así un posible riesgo añadido.

En el dispositivo participaron efectivos de los parques de Requena y Paterna, así como bomberos voluntarios de Sinarcas, además de un sargento de Requena y un oficial.

La granja de pollos ubicada en Sinarcas tras arder en la madrugada de hoy. / Consorci Provincial de Bombers

Las labores de extinción y control del incendio se prolongaron hasta primeras horas de la mañana. No se han registrado heridos.