Transporte
Xàbia corre para tener «trenet» turístico en la Granadella
El «trenet» turístico o la guagua, que en los últimos veranos el vehículo de transporte público de la cala de la Granadella ha evolucionado, ya está en vía de salida. El ayuntamiento ha sacado la licitación. El tiempo se echa encima y toca correr. El precio de licitación parte de 1.000 euros. Es el canon que recibirá el ayuntamiento. Este servicio resulta imprescindible. Se baja la barrera y no se puede llegar a la cala en coche. El transporte público es la alternativa. Una novedad: durante 18 días, los de más trajín turístico, el «trenet» llevará un remolque para cachivaches playeros. n
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