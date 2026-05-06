Utiel finaliza la retirada de 24.500 toneladas de residuos tras la dana

El Ayuntamiento de Utiel ha cerrado el último punto de acopio habilitado para gestionar los residuos generados por la dana, dando por finalizada una de las fases clave en la recuperación del municipio tras las inundaciones.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, Ricardo Gabaldón, el concejal de Medio Ambiente, Aitor Iniesta, y el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, quienes han visitado las instalaciones para escenificar el cierre definitivo de estos espacios.

Los puntos de acopio se habilitaron en una primera fase para almacenar los residuos arrastrados por la riada y, posteriormente, se ampliaron para acoger los escombros derivados de las labores de reconstrucción.

El antes y el después de uno de los puntos de acopio de Utiel. / GVA

"Restablecer poco a poco la normalidad"

El municipio ha participado en los programas impulsados por la Generalitat Valenciana para apoyar a las localidades afectadas por las inundaciones mediante un dispositivo especial de retirada de residuos.

“Con el cierre de estos puntos de acopio ponemos de relieve el trabajo constante que estamos realizando para avanzar en la recuperación del municipio y restablecer poco a poco la normalidad en infraestructuras clave de nuestro municipio “ apuntaba el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón.

24.500 toneladas en Utiel

En total, en Utiel se han retirado 24.500 toneladas de lodos, desechos y enseres arrastrados por el agua, una actuación que ha contado con una inversión de 6,1 millones por parte de la Generalitat. A esta cifra se suman otras 2.285 toneladas de escombros procedentes de la reconstrucción, recogidas en nueve puntos de acopio distribuidos por el término municipal, con un presupuesto adicional de 176.000 euros.