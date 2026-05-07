Homenaje
Homenaje en Utiel al dramaturgo Enrique Rambal al cumplirse siete décadas de su muerte
El municipio conmemora los 70 años del fallecimiento del dramaturgo, conocido como “el Mago de la Escena”, con un acto en su mausoleo
El Ayuntamiento de Utiel ha organizado un acto conmemorativo que se celebrará el 10 de mayo a las 11:30 horas en el cementerio municipal, frente al mausoleo donde descansan los restos del artista y que fue sufragado por su localidad natal.
La ceremonia servirá para recordar la figura de Enrique Rambal García, considerado uno de los grandes renovadores de la escena teatral tanto en España como en América y conocido popularmente como “el Mago de la Escena” por sus innovadores montajes teatrales.
70 años de la muerte del dramaturgo
El homenaje coincide exactamente con el día en que se cumplen 70 años de la muerte del dramaturgo utielano, fallecido en un accidente de tráfico en 1956.
Este acto pondrá además el cierre a la programación especial “Rambal 26”, impulsada de manera conjunta por diferentes entidades culturales y sociales del municipio para reivindicar la figura y el legado del artista. La iniciativa ha incluido exposiciones, conferencias, talleres y representaciones teatrales centradas en la trayectoria del dramaturgo.
Rescatar para la memoria colectiva su legado
Desde el Ayuntamiento de Utiel destacan que este reconocimiento busca “poner en valor sus innovadoras creaciones y rescatar para la memoria colectiva el destacado legado de Enrique Rambal”.
Nacido en Utiel en 1889, Enrique Rambal desarrolló una extensa carrera como actor, empresario teatral, director y dramaturgo. Su estilo se caracterizó por la espectacularidad visual, el uso pionero de efectos escénicos y la intensidad emocional de sus producciones, elementos que lo convirtieron en una figura de referencia en el teatro de la primera mitad del siglo XX.
Su influencia artística traspasó fronteras y alcanzó una notable repercusión en escenarios de España y América Latina, donde sus montajes obtuvieron un gran reconocimiento.
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