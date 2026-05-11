Homenaje
Utiel rinde homenaje al actor y dramaturgo Enrique Rambal en el 70 aniversario de su fallecimiento
La localidad natal del artista celebró un acto frente a su mausoleo para honrar la figura de Enrique Rambal, considerado embajador cultural y "Mago de la Escena"
El Ayuntamiento de Utiel homenajeó ayer, 10 de mayo de 2026, al actor, director y dramaturgo Enrique Rambal con motivo del 70 aniversario de su fallecimiento. El acto conmemorativo, celebrado frente al mausoleo del artista, sirvió para recordar la figura de quien es considerado uno de los grandes referentes de las artes escénicas y uno de los hijos predilectos de la localidad.
La ceremonia contó con la participación del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, la concejala de Cultura, Irene Tello, miembros de la corporación municipal, el cronista oficial del municipio, José Luis Martínez, y Ada Rambal. También asistieron representantes de asociaciones locales y numerosos vecinos y vecinas que quisieron sumarse a este emotivo reconocimiento, amenizado por las interpretaciones de cuerda de la Orquesta Juvenil de la Unión Musical Utielana.
Relevancia de Enrique Rambal
Durante el homenaje, tanto el alcalde como el cronista oficial destacaron la relevancia de Enrique Rambal en la evolución del teatro español y su papel como embajador cultural de Utiel más allá de sus fronteras. Ambos subrayaron el legado artístico de un creador que revolucionó la escena teatral gracias a sus innovadores montajes y a una visión escénica adelantada a su tiempo.
Prolífica trayectoria como actor, dramaturgo y director
Nacido en Utiel en 1889 y fallecido en Valencia en 1956, Enrique Rambal desarrolló una prolífica trayectoria como actor, dramaturgo, director y empresario teatral. Su apuesta por grandes producciones, efectos visuales innovadores y una intensa carga dramática le valieron el reconocimiento del público y el sobrenombre de “Mago de la Escena”, consolidándose como una figura imprescindible en la historia del teatro español.
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