La rambla de San Antonio de Requena tendrá un nuevo muro de contención y puentes reforzados

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha puesto en valor en Requena el avance de las obras de protección hidráulica que la Generalitat está ejecutando en la Rambla de San Antonio, centradas en la construcción de un muro de contención y el refuerzo de la cimentación de los puentes existentes en la zona.

Durante su visita a la pedanía de San Antonio de Requena, Barrachina ha destacado el esfuerzo inversor del Consell para reparar y prevenir daños en cauces afectados por episodios de dana en distintos puntos de la Comunitat Valenciana, subrayando la magnitud del plan en marcha.

El conseller ha asegurado que “el Consell destina 46 millones de euros a las obras de reparación de cauces dañados por la dana, con 40 actuaciones distribuidas en 29 localidades de cinco comarcas valencianas”, y ha remarcado el "papel de la administración autonómica ante la falta de respuesta estatal en algunas intervenciones".

"Hay ciudadanos que necesitan seguridad"

“Donde el Gobierno central no llega, lo hace el Consell. Estamos asumiendo una inversión competencia del Gobierno central, pero que no podemos demorar porque detrás de cada cauce hay ciudadanos que necesitan seguridad”, ha afirmado Barrachina, quien ha insistido en la necesidad de actuar con rapidez para evitar riesgos.

En la misma línea, ha señalado que “la Generalitat está actuando con rapidez y responsabilidad para mejorar la seguridad hidráulica de nuestros municipios y prevenir riesgos ante episodios de lluvias intensas e inundaciones”.

El conseller Barrachina durante su visita a las obras de canalización en San Antonio de Requena. / GVA

Dos actuaciones principales

La actuación concreta en la Rambla de San Antonio supone una inversión de 2 millones y se centra en dos actuaciones principales: la construcción de un muro de protección al pie del talud y el refuerzo estructural de los puentes que cruzan el cauce. El objetivo es estabilizar el terreno, proteger las infraestructuras existentes y aumentar la seguridad ante posibles crecidas.

Esta intervención forma parte del Área de Actuación nº1, dotada con 5 millones, que incluye obras en municipios como Alborache, Buñol, Caudete de las Fuentes, Chera, Requena, Utiel y Yátova. En el conjunto de la comarca de la Plana de Requena-Utiel, la Generalitat está ejecutando cinco actuaciones que han pasado de una inversión inicial de 3,1 millones a cerca de 4 millones en su desarrollo actual.