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Plantas biogás

Requena suspende temporalmente las licencias para nuevas plantas de biogás y biometano

La corporación municipal de Requena busca modificar el planeamiento urbanístico para regular la instalación de plantas de biogás, respondiendo al sentimiento mayoritario de la población

Vertidos, suciedad, moscas y malos olores que genera una planta de biogás (tramave) en Picassent.

Vertidos, suciedad, moscas y malos olores que genera una planta de biogás (tramave) en Picassent. / LEV_HOR

Laura Florentino

Laura Florentino

Requena

El Ayuntamiento de Requena aprobó en el pleno ordinario del pasado 14 de mayo la suspensión temporal de licencias de parcelación, edificación y ambientales relacionadas con la implantación de nuevas plantas de biogás, biometano y otras instalaciones similares en suelo no urbanizable del término municipal. La medida salió adelante por unanimidad, con 19 votos a favor de todos los grupos políticos representados en la corporación.

La propuesta, dictaminada previamente en comisión informativa, supone un primer paso para limitar este tipo de proyectos mientras el consistorio trabaja en una modificación del planeamiento urbanístico municipal que permita regular su implantación en el futuro.

"Responde al sentimiento mayoritario de la población"

Durante el debate plenario, el concejal del PSPV, José Luis Barrera, defendió la iniciativa asegurando que responde "al sentimiento mayoritario de la población" contrario a este tipo de macroinstalaciones. Según explicó, los técnicos municipales llevan meses estudiando qué limitaciones legales y urbanísticas pueden incorporarse al Plan General.

Propuesta de modificación urbanística

"Creemos que la forma de demostrar que nosotros también estamos en contra es mostrando nuestra voluntad y esta realidad que es la suspensión de licencias", señaló Barrera, quien avanzó que en los próximos meses se presentará una propuesta de modificación urbanística para restringir este tipo de proyectos.

El edil socialista remarcó además que el equipo de gobierno rechaza especialmente "las mega instalaciones que se nutren de residuos que vienen de fuera de nuestro municipio". Para contextualizar la situación, aportó datos de la Ruta Valenciana del Biogás sobre la producción anual de residuos ganaderos en la comarcas: "Requena general unas 52.000 toneladas, mientras que municipios vecinos como Fuenterrobles alcanzan las 64.000 toneladas, Utiel las 124.000 y Sinarcas unas 129.000 toneladas", indicaba.

"Creemos que el problema de los residuos debe resolverse en cada municipio con instalaciones vinculadas a la propia actividad ganadera", afirmó.

Valencia. VLC. Protesta de docenas de entidades agrarias, sociales, sindicales y ecologistas contra la ubicación de algunos proyectos fotovoltaicos. MANIFESTACIÓN CONTRA LAS MACROPLANTAS FOTOVOLTAICAS EN TERRENOS AGRÍCOLAS PRODUCTIVOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Protesta de docenas de entidades agrarias, sociales, sindicales y ecologistas contra la ubicación de algunos proyectos fotovoltaicos. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

PP y Vox a favor de la suspensión de licencias

Desde Vox, el concejal Ezequiel Martínez anunció su apoyo a la medida al considerar que "todo suma" y reiteró la oposición de su grupo "a este tipo de plantas".

Por su parte, el Partido Popular también respaldo la suspensión y mostró su disposición a colaborar en las futuras modificaciones del planeamiento urbanístico municipal.

La suspensión aprobada no afectará a los expedientes cuya tramitación se hubiera iniciado antes de la publicación oficial de la resolución. Tampoco se aplicará a instalaciones de autogestión de residuos orgánicos vinculadas a explotaciones agropecuarias ni a proyectos de generación de biogás procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) que ya cuenten con procesos de digestión anaerobia para el tratamiento de fangos.

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Tras su aprobación plenaria, el acuerdo deberá remitirse ahora a la Conselleria correspondiente. El ayuntamiento dispone de un plazo máximo de un año para presentar la modificación urbanística definitiva.

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