Sanidad
La Conselleria de Sanidad licita la reforma integral del Centro de Salud de Requena por más de 13 millones
El centro de salud, construido en 1975, será reformado integralmente para mejorar la capacidad asistencial y la modernidad de sus espacios
La Conselleria de Sanidad ha sacado a licitación las obras para acometer la reforma integral del Centro de Salud de Requena, una actuación valorada en 13,3 millones que incluirá tanto la rehabilitación completa del edificio actual como la ampliación de sus espacios asistenciales.
El proyecto prevé la construcción de un nuevo edificio anexo e independiente del inmueble principal, además de la renovación total de las instalaciones existentes. La intervención se desarrollará sobre una superficie de 6.253 metros cuadrados y contará con un plazo estimado de ejecución de 20 meses desde la adjudicación.
El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha destacado la relevancia de esta actuación, que considera “un proyecto fundamental para los habitantes de Requena y para los propios profesionales sanitarios, ya que contarán con un centro de salud moderno que va a permitir ampliar la capacidad asistencial lo que redundará en una mejor atención sanitaria”.
Reducirá los tiempos de espera
Asimismo, el titular de Sanidad ha subrayado que “el nuevo diseño funcional va a agilizar los flujos de trabajo, lo que reducirá los tiempos de espera y permitirá a los profesionales sanitarios atender de manera más cómoda y eficaz”.
La reorganización de los espacios permitirá redistribuir las diferentes áreas asistenciales. En la planta semisótano se ubicarán Urgencias, la base del SAMU, la inspección médica, la Unidad de Conductas Adictivas y los servicios generales. La planta baja albergará Admisión, Maternidad, Pediatría, Salud Mental y el área de Extracciones y Tratamientos.
Primera planta de especialidades y Medicina de Familia
Por su parte, la primera planta estará destinada a consultas de especialidades y Medicina de Familia, mientras que la segunda se reservará para Administración y servicios centrales.
El nuevo edificio acogerá servicios como Medicina del Trabajo, prevención de riesgos laborales, consultas polivalentes y espacios para actividades comunitarias relacionadas con la promoción de la salud.
El actual Centro de Salud de Requena fue construido en 1975 y originalmente funcionó como hospital hasta la apertura del Hospital de Requena en 1992, momento en el que las instalaciones pasaron a convertirse en centro de salud.
Para concluir, Marciano Gómez ha señalado que estas obras “van a permitir adecuar las instalaciones del edificio a las necesidades que requiere un centro de salud, y dotar a los servicios asistenciales del espacio necesario, que permita a los profesionales ofrecer una atención de calidad a los más de 18.000 pacientes que tiene asignados el centro”.
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