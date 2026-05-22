Un ingeniero propone una lanzadera ferroviaria para conectar Requena y València Nord en 25 minutos

Una propuesta técnica remitida a distintos ayuntamientos del interior valenciano plantea aprovechar la infraestructura de alta velocidad para crear una lanzadera ferroviaria entre Requena y València Nord y reducir el tiempo de viaje a apenas 25 minutos. El documento, firmado por el ingeniero técnico industrial Daniel Ángel Valle Algarra, propone conectar la línea C-3 de Cercanías con la infraestructura del AVE mediante una adaptación técnica en las inmediaciones de Requena.

La iniciativa contempla mantener la conexión desde Camporrobles hasta Utiel y Requena, con tiempos estimados de 16-17 minutos entre Camporrobles y Utiel y otros 11 minutos hasta Requena. Desde allí partiría una lanzadera rápida hacia València Nord utilizando parte del corredor de alta velocidad.

El informe defiende la instalación de vía mixta de cuatro carriles y la electrificación del tramo para permitir la circulación tanto de trenes de ancho ibérico como de convoyes adaptados al ancho internacional. Además, propone 11 servicios diarios por sentido y estima una demanda superior a 400.000 viajes anuales.

"Pensamos que esto podía ayudar a fijar población"

El autor de la propuesta sostiene que el objetivo principal del proyecto es combatir la despoblación y facilitar el acceso a vivienda fuera del área metropolitana de València. "Cuesta mucho invertir en las zonas despobladas y pensábamos que esto podía ayudar a fijar población", explica a Levante-EMV. A su juicio, una conexión rápida con la capital permitiría revitalizar municipios del interior y abrir nuevas oportunidades residenciales y económicas.

"La propuesta busca vertebrar la zona"

"Pienso que podría ser una buena opción. No soy político, pero veo que no damos solución al problema de la vivienda porque no hay oferta y el país tiene una parte importante despoblada", señala. El ingeniero asegura además que la propuesta busca "vertebrar un poco la zona" y beneficiar tanto a Requena como a los municipios de alrededor.

Protesta en Camporrobles por el cierre de la línea ferroviaria Utiel-Cuenca / Estela Pérez Clavijo

El técnico, vecino de la comarca de la Hoya de Buñol y residente en Alborache, explica que trabajó la propuesta desde su experiencia en telecomunicaciones y electrónica y tras documentase sobre soluciones ferroviarias similares ya implantadas en otras líneas. "El tercer rail es posible. Estamos casi copiando algo que ya está en marcha", afirma poniendo como ejemplos existentes el Corredor Mediterráneo (Castellón-Tarragona-Barcelona) y los accesos a Portbou/Cerbère (España-Francia)

Según sostiene, la actuación tendría un alcance relativamente reducido. "Estamos hablando de electrificar apenas cuatro kilómetros", apunta, aunque reconoce que la decisión final depende de estudios técnicos y de la voluntad política e institucional. "Los técnicos del sector son los que pueden decir con claridad si esto es viable", añade.

El auto asegura además que trasladó la iniciativa a diferentes administraciones y que la respuesta inicial desde Adif no fue negativa. "La contestación tampoco fue 'esto es imposible'", explica. En su opinión, el Ayuntamiento de Requena tendría un papel clave para impulsar cualquier debate sobre el proyecto. "Requena puede decir mucho por población. Si dirían algo, se les escucharía", sostiene.

Punto de la actual vía de Cercanías 3 de Requena, con las vías de Alta Velocidad que discurren por la zona de El Rebollar de forma paralela. / Google Maps

También explica que fueron ayuntamientos como Caudete de las Fuentes y Camporrobles los que se pusieron en contacto con él tras recibir la documentación.

Pese al optimismo del autor, desde el Ayuntamiento de Camporrobles reciben la propuesta con escepticismo. El alcalde, Faustino Pozuelo, considera a este diario que la iniciativa parte de un análisis poco realista de la situación actual de la línea.

"En Cuenca ya han desmantelado la estación"

López recuerda además que Camporrobles quedó fuera del servicio ferroviario después del cierre del tramo hacia Cuenca y señala que el desmantelamiento de la infraestructura continúa avanzando. “Nosotros estamos fuera del tren, termina en Utiel. En Cuenca ya han desmantelado la estación”, explica.

El primer edil considera que la recuperación del corredor resulta hoy muy difícil tras años de deterioro y decisiones administrativas que, a su juicio, acabaron condenando la línea. “Se perdió un juicio, se paralizó la obra y el Gobierno central se salió con la suya”, lamenta.

La situación del servicio ferroviario en los últimos años también ha influido, según el alcalde, en la pérdida progresiva de usuarios. "Han dejado que la línea se muera. No subía nadie porque los horarios eran malos y la gente dejó de utilizarlo", señala. En su opinión, el deterioro del servicio generó un círculo vicioso: menos viajeros, menos inversiones y más recortes.

Pozuelo recuerda además las dificultades históricas del trayecto hacia Madrid, especialmente durante episodios meteorológicos como Filomena. “Antes era una odisea ir con el tren a Madrid”, afirma.

"Podría haber servido para descongestionar las autovías de camiones"

Pese a sus dudas sobre la viabilidad de la propuesta, el alcalde insiste en que el municipio sí mantiene interés en mejorar las conexiones ferroviarias, especialmente para mercancías. “Históricamente se utilizaba mucho con mercancías. También podría haber servido para descongestionar las autovías de camiones”, explica.

Aun así, considera que recuperar la línea en las condiciones actuales "no tiene sentido" sin un compromiso institucional mucho mayor. "Sí que queremos hacer algo por el tren, pero lo veo muy complicado. Ojalá que vuelva", concluye.

El propio autor del informe reconoce la complejidad administrativa y técnica de cualquier actuación ferroviaria. "Mover una cosa de estas cuesta un montón por todas las sinergias que hay", admite. Sin embargo, insiste en que el debate sobre el futuro del interior valenciano debe mantenerse abierto. "Lo imporante es intentar vertebrar la zona. Lo de menos es la persona que desarrolla esta propuesta", afirma.