Elías Bendodo acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de tener "la cabeza en otro sitio" ante la dana

El presidente provincial del Partido Popular en Valencia, Vicent Mompó, ha reclamado al Gobierno central una reducción de la burocracia vinculada a las ayudas para los municipios afectados por la dana de 2024. Lo ha hecho durante una visita a Utiel junto al vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo.

“La reconstrucción no puede convertirse en una burocracia eterna mientras los vecinos siguen pagando las consecuencias de la riada cada día”, ha advertido Mompó tras recorrer algunos de los barrios afectados por las inundaciones y comprobar el estado de las obras de recuperación.

El dirigente popular ha lamentado el ritmo de la reconstrucción y ha asegurado que “avanza, sí, pero no cómo merecen las utielanas y utielanos”. En este sentido, ha criticado que “un año y medio después sigue habiendo infraestructuras esenciales sin recuperar completamente”.

Entre los ejemplos señalados por Mompó destaca la situación de la línea ferroviaria C3. “El ejemplo más indignante es la línea C3. El tren sigue sin completar el trayecto hasta Utiel, afectando también a Requena y Siete Aguas”, ha denunciado.

Además, ha recordado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció que la reconstrucción serviría para acelerar la electrificación y duplicación de la línea. “Un año y medio después, ni electrificación, ni duplicación, ni plazos claros”, ha criticado.

Elías Bendodo, Vicent Mompó y Ricardo Gabaldón durante la visita a Utiel. / PP Provincia de Valencia

“Los municipios no necesitan más propaganda ni más anuncios grandilocuentes. Necesitan obras ejecutándose, soluciones y compromisos cumplidos”, ha añadido el presidente provincial del PP.

Bendodo: “El Gobierno no tiene la cabeza en esto”

Durante la visita, Bendodo ha defendido el trabajo realizado tanto por el Ayuntamiento de Utiel como por la Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana, asegurando que ambas administraciones han estado “desde el minuto cero”.

Frente a ello, ha acusado al Ejecutivo central de haber generado “un cuello de botella que complica mucho la reconstrucción”.

El dirigente popular ha reclamado al Gobierno “compromisos con Utiel, con sus carreteras, trenes y para todos los municipios afectados”, así como “agilización del pago a los damnificados y buscar fórmulas de agilización administrativa para invertir los fondos asignados”.

Bendodo también ha cargado duramente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “El Gobierno no tiene la cabeza en esto, tiene muchos líos, que le tienen todo el tiempo ocupado”, ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que “estamos viviendo los días más oscuros de corrupción en nuestro país” y ha señalado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como “el ideólogo del sanchismo, su director espiritual”.

Elías Bendodo, Vicent Mompó y Ricardo Gabaldón durante la visita a Utiel. / PP Provincia de Valencia

Utiel sigue trabajando en la reconstrucción

Por su parte, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha explicado que todavía quedan numerosas actuaciones pendientes y que el municipio continúa inmerso en los trabajos de recuperación tras la dana.

“Nos toca trabajar, pero con el convencimiento de que estamos en el sitio que debemos estar y que con el paso de los años todos podremos sentirnos orgullosos de lo que hayamos podido hacer”, ha señalado el alcalde. “Cuando uno hace lo que tiene que hacer, el futuro llega solo”, ha concluido.