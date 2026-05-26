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Estudiantes de Viticultura de Valencia amplían su formación internacional con Erasmus+ en Francia y Rumanía

La Escuela de Viticultura y Enología de Requena potencia la formación internacional con movilidades a Francia y Rumanía, beneficiando a sus alumnos del ciclo forestal y de aceites y vinos

Alumnos de la Escuela de Viticultura y Enología de la Diputación intensifican su formación en el extranjero.

Alumnos de la Escuela de Viticultura y Enología de la Diputación intensifican su formación en el extranjero. / Diputación de Valencia

Laura Florentino

Laura Florentino

Requena

Los estudiantes de la Escuela de Viticultura y Enología Félix Jiménez de Requena, dependiente de la Diputación de Valencia, han intensificado este curso su formación internacional gracias a distintas movilidades incluidas en el programa europeo Erasmus+.

Según la información facilitada por el centro, “los alumnos de los ciclos formativos han disfrutado este curso escolar de dos enriquecedoras actividades de movilidad incluidas dentro del programa KA121 aprobado para el presente año académico, en el marco del programa europeo Erasmus+”.

Formación en Burdeos para el sector del aceite y el vino

Por un lado, el alumnado del ciclo de Técnico Medio en Aceites de Oliva y Vinos ha participado en una estancia formativa de cinco días en la región francesa de Burdeos. Allí realizaron visitas técnicas en colaboración con el Liceo La Tour Blanche, lo que les permitió acercarse a uno de los territorios vitivinícolas más reconocidos de Europa.

Tal y como destaca el centro, esta experiencia “permitió a los alumnos conocer de primera mano algunas de las prácticas vitivinícolas más destacadas de esta emblemática región francesa, ampliando así sus conocimientos técnicos y acercándose a nuevas metodologías de trabajo y elaboración”.

Inmersión forestal en los Cárpatos rumanos

Por otro lado, los estudiantes del área forestal han completado una estancia formativa en Rumanía, en colaboración con el Instituto Silvícola de Bucovina. El programa se ha desarrollado en los parajes de los Cárpatos, un entorno de alto valor ecológico.

Durante la estancia, los alumnos han podido “profundizar en el conocimiento de ecosistemas forestales de gran valor medioambiental, métodos de trabajo, así como intercambiar experiencias y aprendizajes con docentes y alumnos del centro de Rumanía”.

Alumnos de la Escuela de Viticultura y Enología de la Diputación refuerzan su formación con estancias en Francia y Rumanía.

Alumnos de la Escuela de Viticultura y Enología de la Diputación refuerzan su formación con estancias en Francia y Rumanía. / Diputación de Valencia

Movilidad europea y formación integral

Desde la escuela subrayan que estas experiencias refuerzan su apuesta por la internacionalización de la enseñanza y el aprendizaje práctico en contextos reales.

“La Escuela de Viticultura y Enología refuerza su programa de movilidades en el extranjero con más iniciativas para el aprendizaje de los alumnos”, señalan, destacando que se trata de “una valiosa oportunidad de crecimiento personal, cultural y profesional para todos los participantes”.

Asimismo, el centro subraya que “el intercambio de conocimientos, la convivencia internacional y el contacto directo con otras realidades educativas y laborales contribuyen de manera decisiva a la formación integral del alumnado”.

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En esta línea, añaden que estas iniciativas “fortalecen los vínculos entre instituciones educativas europeas” y consolidan “su apuesta por la excelencia formativa y la cooperación internacional, teniendo en cuenta las necesidades reales de los distintos sectores profesionales”.

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