El vuelco de un camión corta los dos carriles de la A-3 en Utiel dirección València

El vuelco de un camión cargado de asfalto en la autovía A-3 a la altura de Utiel ha obligado a cortar los dos carriles en sentido València este lunes por la mañana. El accidente está generando retenciones de hasta dos kilómetros en sentido hacia la capital valenciana.

El vuelco se ha producido en torno a las 10:30 horas en el kilómetro 273 de la A-3 y el remolque ha quedado tendido sobre los dos carriles de la autovía, de manera que los vehículos solo pueden circular por el arcén izquierdo, que ha sido habilitado con conos, según han informado fuentes del Centro de Gestión de Tráfico.

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Mientras se desarrollan los trabajos en la vía para recoger la carga y retirar el camión accidentado, se están generando durante la mañana retenciones de tráfico de entre un kilómetro y medio y dos en sentido hacia la ciudad de València.