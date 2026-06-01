Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaEstación Central de ValènciaClaves huelga profesoresFallas 2027Huelga metrovalenciaVíctima manada culleraCausa dana
instagramlinkedin

El vuelco de un camión corta los dos carriles de la A-3 en Utiel dirección València

Se ha habilitado el arcén para el paso de los vehículos, donde se acumulan retenciones de 2 kilómetros

Camión accidentado en Utiel

Camión accidentado en Utiel / DGT

Lucía Prieto

EFE

Utiel

El vuelco de un camión cargado de asfalto en la autovía A-3 a la altura de Utiel ha obligado a cortar los dos carriles en sentido València este lunes por la mañana. El accidente está generando retenciones de hasta dos kilómetros en sentido hacia la capital valenciana.

El vuelco se ha producido en torno a las 10:30 horas en el kilómetro 273 de la A-3 y el remolque ha quedado tendido sobre los dos carriles de la autovía, de manera que los vehículos solo pueden circular por el arcén izquierdo, que ha sido habilitado con conos, según han informado fuentes del Centro de Gestión de Tráfico.

Noticias relacionadas

Mientras se desarrollan los trabajos en la vía para recoger la carga y retirar el camión accidentado, se están generando durante la mañana retenciones de tráfico de entre un kilómetro y medio y dos en sentido hacia la ciudad de València.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
  2. La huelga de profesores cambia de escenario en su día 12: ¿qué pasa a partir de ahora?
  3. Educación logra un 'microacuerdo' por los salarios con CSIF y ANPE y rompe el bloque sindical
  4. Aemet activa el aviso amarillo por lluvias esta tarde en Valencia que podrían venir acompañadas de granizo
  5. STEPV, CCOO y UGT se encierran en la conselleria a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes
  6. La foto de la manifestación del 15 de mayo de la portada de la edición impresa en Levante-EMV
  7. Educación y sindicatos rebajan la tensión y confían, ahora sí, en firmar “un acuerdo inminente” para poner fin a la huelga
  8. Conselleria acepta reunirse con los directores de centros: “Estamos absolutamente sobrepasados”

El vuelco de un camión corta los dos carriles de la A-3 en Utiel dirección València

El vuelco de un camión corta los dos carriles de la A-3 en Utiel dirección València

Elías Bendodo acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de tener "la cabeza en otro sitio" ante la dana

Elías Bendodo acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de tener "la cabeza en otro sitio" ante la dana

Estudiantes de Viticultura de Valencia amplían su formación internacional con Erasmus+ en Francia y Rumanía

Estudiantes de Viticultura de Valencia amplían su formación internacional con Erasmus+ en Francia y Rumanía

Un ingeniero propone una lanzadera ferroviaria para conectar Requena y València Nord en 25 minutos

Un ingeniero propone una lanzadera ferroviaria para conectar Requena y València Nord en 25 minutos

La Conselleria de Sanitat licita la reforma integral del centre de salut de Requena per més de 13 milions

La Conselleria de Sanidad licita la reforma integral del Centro de Salud de Requena por más de 13 millones

La Conselleria de Sanidad licita la reforma integral del Centro de Salud de Requena por más de 13 millones

La historia silenciada de Mercedes la 'Mudeta' sale a la luz tras una exhaustiva investigación periodística

La historia silenciada de Mercedes la 'Mudeta' sale a la luz tras una exhaustiva investigación periodística

Requena suspén temporalment les llicències per a plantes noves de biogàs i biometà

Requena suspén temporalment les llicències per a plantes noves de biogàs i biometà
Tracking Pixel Contents