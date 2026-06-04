Caudete de las Fuentes se suma a Latido Rural para atraer nueva población y teletrabajadores

Caudete de las Fuentes se adhiere formalmente a Latido Rural una iniciativa orientada a visibilizar el potencial de los municipios de la comarca y atraer nuevos pobladores, bien en formato teletrabajo o emprendedores que aporten oportunidades de desarrollo al medio rural.

Con esta adhesión, Caudete se incorpora al proyecto desarrollado por la Fundación el Olmo con la financiación de la Diputación de Valencia, una propuesta que busca familias interesadas en establecerse en el medio rural y desarrollar un proyecto de vida estable, ya sea manteniendo su actividad profesional en remoto o incorporándose al tejido económico local.

Crecimiento moderado de la población

Caudete de las Fuentes cuenta actualmente con 725 habitantes y ha experimentado un crecimiento moderado en los últimos años, no obstante, el municipio sufre, al igual que el resto de la comarca un paulatino proceso de envejecimiento, lo que determina la importancia de acciones como la ahora iniciada por el ayuntamiento.

Base de viviendas en alquiler

El proyecto recoge en la actualidad una base de viviendas en alquiler de los municipios adscritos e inicia ahora la fase de promoción sobre las familias interesadas. En la actualidad, Latido Rural cuenta con la adhesión de Camporrobles, Venta del Moro, Villargordo del Cabriel, Casas Altas, Casas Bajas, Tuejar, Aras de los Olmos y el recién incorporado Caudete de las Fuentes.

Tras la primera fase del proyecto, Latido Rural focalizará sus esfuerzos en ella desarrollo de acciones vinculadas al relevo generacional en el comercio, una pieza fundamental en el proceso de recuperación de población en estos municipios