El Ayuntamiento de Requena licitará la demolición de la 'manzana de funcionarios' este verano

El Ayuntamiento de Requena quiere poner fin a uno de los problemas urbanísticos más enquistado del centro urbano: la antigua conocida como "manzana de funcionarios", un conjunto de viviendas construido en los años 50 que presenta un avanzado estado de deterioro y cuya situación lleva años marcada por procesos judiciales abiertos y conflictos sobre la titularidad de varias viviendas.

La actuación, incluida entre los proyectos que el consistorio pretende impulsar tras la reciente modificación de crédito aprobada en pleno, contempla el derribo progresivo del inmueble y la creación inicial de un aparcamiento provisional, tal y como ha podido saber este diario, aunque el futuro objetivo municipal pasa por transformar completamente el uso urbanístico de la zona.

El concejal de Urbanismo de Requena, José Luis Barrera, explica en declaraciones a Levante-EMV que el origen del edificio se remonta a mediados del siglo pasado. "La manzana de funcionarios se hizo en los años 50 destinada a alojar a funcionarios municipales. Se hacía un contrato de arrendamiento mientras mantenían su condición y cuando la perdían tenían que abandonar la vivienda", señala.

Ese carácter temporal quedó reflejado en los contratos originales. En una de las cláusulas se especificaba expresamente "si el funcionario a quien por esta condición se ha facilitado las habitaciones que ocupa perdiera su condición de funcionario durante la vigencia de este contrato, pierde también su derecho a la ocupación de la vivienda y, en tal caso, habrá de abandonarla".

Sin embargo, el paso de los años derivó en una situación compleja. Según explica Barrera, en 2004 el ayuntamiento aprobó el desalojo de los residentes que todavía permanecían en el edificio, aunque parte de las viviendas continuaron ocupadas durante años.

Bloque de viviendas de la "manzana de funcionarios" de Requena. / Levante-EMV

"Algunos abandonaron los inmuebles cuando les llegó la notificación"

"Desde entonces aquello se quedó ahí y, a fecha de la anterior legislatura, había moradores en cinco viviendas: dos antiguos inquilinos y tres familias de inquilinos", detalla el edil. Algunos abandonaron ya los inmuebles tras recibir las notificaciones municipales. "En cuanto llegó la notificación dejaron las llevas y ya", afirma.

El principal escollo para ejecutra el derribo completo reside ahora en los procedimientos judiciales abiertos sobre cinco viviendas. Los ocupantes defienden que poseen derechos de propiedad sobre los inmuebles pese a tratarse originalmente de alquileres vinculados a la condición de funcionario municipal.

"Ellos defienden que son propietarios"

"Encontré el tenor del contrato y había una cláusula clara. Lo que está en disputa es que ellos defienden que son propietarios y que, aunque se jubilaran, no debían abandonar la vivienda", explica barrera.

Cada una de las viviendas afectadas mantiene actualmente su propio procedimiento judicial abierto, heredado de la legislatura anterior. Mientras esos litigios no concluyan, el ayuntamiento no podrá intervenir sobre las partes afectadas.

“Estamos esperando. En cada vivienda hay un proceso judicial”, señala el concejal, quien insiste en que el consistorio acatará lo que determinen los tribunales. “Ellos defienden que son suyas porque pagaban un alquiler. Uno ni siquiera vive ahí, pero mantienen esa posición. Entiendo que el juez determinará y nosotros acataremos lo que diga”.

Bloque de viviendas de la "manzana de funcionarios" de Requena. / I. R.

"El estado de las viviendas es muy malo"

Pese a ello, el ayuntamiento considera prioritario actuar sobre el resto del inmueble por motivos de seguridad y deterioro urbano. “El estado de las viviendas es muy malo. Eso no es reformable. Son materiales de los años 50 y llevan más de veinte años abandonadas”, asegura Barrera.

Comenzar este verano la licitación de las obras

La intención municipal es comenzar este mismo verano la licitación de las obras para proceder al derribo de las zonas no afectadas judicialmente. “La intención es licitarlo en verano y derribarlas. El resto las hundiremos”, apunta el edil.

Mientras no se resuelva completamente la situación jurídica de las cinco viviendas en litigio, el consistorio prevé habilitar un aparcamiento provisional en los solares que vayan quedando libres. A más largo plazo, el objetivo es redefinir urbanísticamente toda la manzana.

"Cambiaremos el uso del suelo dotacional"

“Una vez se pueda hundir toda la manzana, cambiaremos el uso del suelo dotacional municipal a otros usos urbanísticos destinados a vivienda”, explica Barrera, quien considera que la actuación permitirá recuperar un espacio estratégico en pleno centro urbano.

El concejal subraya además que el proyecto responde también a una cuestión de seguridad pública. “Hay riesgos para la gente y tenemos que terminar con el problema de esa manzana, que es muy grande”, afirma.

La futura transformación urbanística de este enclave abre ahora un debate sobre el modelo residencial y urbano que quiere impulsar Requena en los próximos años.

Mientras tanto, el ayuntamiento deberá avanzar en una operación especialmente delicada, marcada por décadas de abandono, contratos heredados del pasado y procedimientos judiciales todavía sin resolver.