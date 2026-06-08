Homenaje
Requena inaugura un mural en homenaje a Emilio Zorita en el centenario de su fallecimiento
La iniciativa cultural promovida por Santiago Salinas busca preservar la memoria del pedagogo y acercar el patrimonio local
El Ayuntamiento de Requena ha inaugurado un mural conmemorativo dedicado a Emilio Zorita con motivo del centenario de su fallecimiento. La iniciativa, impulsada por Santiago Salinas y la Concejalía de Cultura, tiene como objetivo preservar y difundir la memoria de una figura estrechamente ligada a la historia educativa y social del municipio.
La obra, realizada por el artista David Fernández, está ubicada en la antigua Escuela Zorita, edificio que actualmente alberga la escuela infantil que conserva su nombre. De este modo, el espacio se convierte en un punto de encuentro entre la historia local, la educación y el arte urbano.
Acerca el patrimonio histórico de Requena
Además de rendir homenaje a Emilio Zorita cien años después de su muerte, el mural contribuye a acercar el patrimonio histórico de Requena a la ciudadanía mediante una propuesta cultural accesible y visual, capaz de conectar con vecinos y vecinas de todas las edades.
Desde el consistorio destacan que iniciativas como esta permiten poner en valor la historia del municipio, mantener vivo el recuerdo de quienes contribuyeron a su desarrollo y reforzar la identidad colectiva de la localidad.
El ayuntamiento ha querido agradecer especialmente la labor de David Fernández, cuya intervención artística ayuda a acercar la memoria y el patrimonio de Requena a las generaciones presentes y futuras.
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