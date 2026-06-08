Utiel renueva la piscina cubierta, el pabellón y la sala del Centro Social para optimizar su uso

El Ayuntamiento de Utiel continúa con las actuaciones de mejora de diferentes instalaciones deportivas municipales mediante la ejecución de diversas intervenciones en espacios y salas que cuenta con especial afluencia de usuarios/as.

Mejora de instalaciones deportivas

Durante las últimas semanas, la brigada municipal y personal del Taller de Empleo Utiel Inserta han desarrollado intervenciones de mejora en diferentes salas de instalaciones deportivas del municipio con el objetivo de mantener unas instalaciones en condiciones óptimas para el uso y disfrute de la ciudadanía.

Piscina y Pabellón Cubierto

El Ayuntamiento de Utiel está desarrollando labores de acondicionamiento de espacios de la Piscina Cubierta municipal con trabajos de masillado, pintura, así como nuevo tapizado de máquinas, con especial intervención en la sala fitness-gimnasio que recibe a diario a numerosos usuarios.

Asimismo, la sala de juntas del Pabellón Cubierto Municipal se ha renovado por completo, con trabajos de preparación y pintura de paredes, así como renovación de zócalos. Un espacio en el que se dan cita diferentes clubs y entidades para llevar a cabo acciones de coordinación deportiva y planificación de actividades municipales.

Utiel acondiciona sus instalaciones deportivas. / A. Utiel

Sala de actividades del Centro Social

El Ayuntamiento ha llevado a cabo la adecuación de la sala-gimnasio del Centro Social, donde se desarrollan actividades de las Escuelas Deportivas Municipales. Las actuaciones han permitido reparar desperfectos en paredes y superficies, renovando el espacio para garantizar un entorno adecuado y seguro para las personas usuarias. La sala es utilizada semanalmente por alrededor de 80 alumnas, por lo que estas mejoras repercuten directamente en la calidad y comodidad de las actividades deportivas que allí se imparten.

Pista de atletismo

Dentro de las labores de mantenimiento exterior, se ha procedido a la pintura del muro perimetral de la pista de atletismo, mejorando su aspecto visual y preservando la estructura frente a la exposición al sol y a las inclemencias meteorológicas.

Renovación de la iluminación en las pistas de pádel

El consistorio utielano ha completado la sustitución del sistema de iluminación de las pistas de pádel del Complejo Deportivo El Nogueral. Los antiguos focos, algunos ya inoperativos y con un consumo energético elevado, han sido reemplazados por nuevas luminarias de alta eficiencia, que proporcionan una iluminación más uniforme y de mayor calidad. Esta mejora incrementa la visibilidad durante la práctica deportiva y reduce el consumo eléctrico, favoreciendo un mantenimiento más sostenible de las instalaciones municipales.