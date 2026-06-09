Las bodegas subterráneas de Utiel reabren sus puertas tras los daños sufridos por la dana

Las bodegas subterráneas de Utiel, uno de los principales atractivos patrimoniales y turísticos del municipio, han reabierto sus puertas al público tras concluir los trabajos de rehabilitación necesarios para reparar los daños ocasionados por la dana que afectó gravemente a la localidad.

Las inundaciones obligaron al cierre preventivo de estas históricas instalaciones con el objetivo de garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores. Ahora, una vez finalizadas las actuaciones de recuperación, el Ayuntamiento de Utiel ha confirmado que el espacio vuelve a estar operativo y disponible para las visitas guiadas.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, y el concejal de Turismo, Rubén Murcia. / A. Utiel

La reapertura ha sido posible gracias a una intervención integral que ha permitido devolver la estabilidad a este singular conjunto patrimonial, considerado uno de los símbolos de la tradición vitivinícola utielana. Los trabajos han incluido las actuaciones de emergencia realizadas inicialmente por la Unidad de Rescate de Emergencias y Catástrofes (UREC) del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, que llevó a cabo labores de apuntalamiento para asegurar la estructura tras las inundaciones.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, y el concejal de Turismo, Rubén Murcia, supervisaron la finalización de las obras y la puesta a punto de las instalaciones. Desde el consistorio destacan la importancia de recuperar un recurso turístico y cultural que forma parte de la identidad histórica del municipio.

Con la reapertura, vecinos y visitantes podrán volver a recorrer este entramado subterráneo excavado bajo el casco histórico de Utiel, testimonio del pasado vinícola de la localidad y uno de los elementos patrimoniales más representativos de la comarca.

Animan a redescubrir el espacio

Desde el consistorio han animado a la ciudadanía a descubrir o redescubrir este espacio recientemente restaurado. Las reservas para las visitas guiadas ya pueden realizarse a través de los canales oficiales habilitados por el área de Turismo.

La recuperación de las bodegas subterráneas supone un nuevo paso en el proceso de reconstrucción de los espacios afectados por la dana y permite devolver a la oferta turística de Utiel uno de sus recursos más emblemáticos y visitados.