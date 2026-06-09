Patrimonio
Las bodegas subterráneas de Utiel reabren sus puertas tras los daños sufridos por la dana
Tras las obras de emergencia y recuperación, el emblemático conjunto patrimonial de las bodegas subterráneas de Utiel ya está operativo para las visitas guiadas
Las bodegas subterráneas de Utiel, uno de los principales atractivos patrimoniales y turísticos del municipio, han reabierto sus puertas al público tras concluir los trabajos de rehabilitación necesarios para reparar los daños ocasionados por la dana que afectó gravemente a la localidad.
Las inundaciones obligaron al cierre preventivo de estas históricas instalaciones con el objetivo de garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores. Ahora, una vez finalizadas las actuaciones de recuperación, el Ayuntamiento de Utiel ha confirmado que el espacio vuelve a estar operativo y disponible para las visitas guiadas.
La reapertura ha sido posible gracias a una intervención integral que ha permitido devolver la estabilidad a este singular conjunto patrimonial, considerado uno de los símbolos de la tradición vitivinícola utielana. Los trabajos han incluido las actuaciones de emergencia realizadas inicialmente por la Unidad de Rescate de Emergencias y Catástrofes (UREC) del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, que llevó a cabo labores de apuntalamiento para asegurar la estructura tras las inundaciones.
El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, y el concejal de Turismo, Rubén Murcia, supervisaron la finalización de las obras y la puesta a punto de las instalaciones. Desde el consistorio destacan la importancia de recuperar un recurso turístico y cultural que forma parte de la identidad histórica del municipio.
Con la reapertura, vecinos y visitantes podrán volver a recorrer este entramado subterráneo excavado bajo el casco histórico de Utiel, testimonio del pasado vinícola de la localidad y uno de los elementos patrimoniales más representativos de la comarca.
Animan a redescubrir el espacio
Desde el consistorio han animado a la ciudadanía a descubrir o redescubrir este espacio recientemente restaurado. Las reservas para las visitas guiadas ya pueden realizarse a través de los canales oficiales habilitados por el área de Turismo.
La recuperación de las bodegas subterráneas supone un nuevo paso en el proceso de reconstrucción de los espacios afectados por la dana y permite devolver a la oferta turística de Utiel uno de sus recursos más emblemáticos y visitados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
- El Consell presupuesta 68 millones más para la educación concertada en plena huelga educativa
- El polémico examen de Historia en la PAU 2026 en la Comunitat Valenciana que ha hecho 'flipar' a los profesores
- Cuatro diques de hasta 11 metros de altura ayudarán a proteger la llegada de aguas torrenciales a la presa de Buseo
- Educación defiende su última propuesta pese a mantener la oferta salarial: 'Supera ampliamente las reivindicaciones
- Más protestas el curso que viene o un “alto el fuego”: qué escenarios se abren ahora para la huelga educativa
- Una negociación televisada acaba con una nueva propuesta de 3.300 millones que valorarán los sindicatos
- Una técnica de la CHJ declara ante la jueza de la dana que Emergencias debía consultar los caudales: 'Cualquiera podía ver los datos