La reconstrucción del pontón de San Antonio de Requena sobre el río Magro finalizará en julio

La comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, ha visitado este viernes las obras de reconstrucción del pontón de San Antonio sobre el río Magro, una infraestructura clave para la conectividad entre las pedanías de San Antonio y Roma dentro de la comarca de la Plana de Utiel-Requena, que resultó gravemente dañada por la dana de 2024.

Durante la visita, la comisionada, que ha estado acompañada por el alcalde de Requena, Mario Sánchez, ha comprobado el avance de una actuación cuyo presupuesto de adjudicación supera los 3 millones. Las obras presentan ya un 61% de ejecución y mantienen el calendario previsto, por lo que la apertura al tráfico podría producirse antes de que finalice el próximo mes de julio. Con la reconstrucción del pontón, ha señalado Zulima Pérez, “se recuperará la normalidad y se garantizará la movilidad y la seguridad de los vecinos y vecinas de la comarca”.

Posteriormente, la comisionada ha mantenido una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Sinarcas, con la alcaldesa de la localidad, Mª José Clemente, donde ha destacado que “la reconstrucción es una actuación fundamental para el Gobierno de España que continúa trabajando para que todas las actuaciones de recuperación avancen con la máxima rapidez y eficacia posible”.

El pontón de San Antonio consistía en un puente de mampostería de dos ojos asimétricos, con luces aproximadas de 5 y 10 metros y una altura total sobre el cauce comprendida entre los 8 y los 10 metros. Como consecuencia de la dana, la infraestructura sufrió daños de extrema gravedad que hicieron necesaria su reconstrucción integral.

Entre los principales desperfectos registrados se encontraban el colapso completo de ambas bóvedas y de la plataforma superior; el colapso por cabeceo de la pila central, que quedó en situación inestable; la socavación del trasdós del estribo de la margen derecha; el ensanchamiento de la sección del cauce y la inestabilidad de los taludes situados aguas arriba y aguas abajo del puente, que quedaron prácticamente verticales.

Inversión total del Gobierno de España

La comisionada también ha recordado “el importante esfuerzo inversor” realizado por el Gobierno de España en Requena y Sinarcas tras la dana. En el caso de Requena, las ayudas e inversiones estatales ascienden a 108.856.374 millones, mientras que Sinarcas ha recibido 15.944.646 millones para actuaciones de reconstrucción, reparación y apoyo a personas, empresas y administraciones locales afectadas.

En este sentido, los ayuntamientos de Requena y Sinarcas han recibido subvenciones directas por importe de 35.072.742 millones y 10.191.178 millones, respectivamente, destinadas a la recuperación de infraestructuras municipales y servicios públicos dañados por las inundaciones.