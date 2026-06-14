Mercedes Caballero presenta en Requena su libro 'La soledad del pecado'
La diputada socialista Mercedes Caballero presenta su novela que aborda el robo de recién nacidos durante el Franquismo para su adopción
Requena
La diputada socialista en las Corts Mercedes Caballero ha puesto el broche de oro a la Feria del Libro de Requena con la presentación este domingo a mediodía de su libro La soledad del pecado, una obra de ficción que aborda la realidad del robo de recién nacidos para darlos en adopción durante el Franquismo e incluso los primeros años de la década de los 80.
Invitada por la asociación Mujeres por Derecho de Requena, Caballero ha llevado hasta Requena su obra que ya va por la tercera edición y que aborda de lleno una realidad desconocida para muchos y que, ahora, más de 50 años desde el fin de la dictadura sigue revolviendo conciencias con la investigaciones y revelaciones que confirmar cómo durante décadas, y de forma sistémica, el Patronato de Protección a la Mujer en connivencia con órdenes religiosas y otros estamentos creó un sistema de confinamiento de jóvenes embarazadas, rapto de recién nacidos y, posteriormente, su dación en adopción.
Para Caballero, que contó la presentación de la diputada provincial de Igualdad hasta 2023, Eli García, esta obra (su primera novela) "pretende ser un granito de arena para dar a conocer lo sucedido y aportar luz sobre lo que pasaba en el Franquismo. En un contexto como en actual, en el que hay voces que legitiman la dictadura frente a la democracia conviene dar a conocer estos horrores".
La soledad del pecado analiza también la doble victimización de la mujer durante este largo periodo de la historia. "Ni siquiera la familia en un contexto así (con un embarazo adolescente) se pone del lado de su hija con tal de proteger la reputación social de la familia".
Durante la presentación en la biblioteca municipal, Eli García defendió el papel crucial de Caballero: "Es una gran comprometida con la memoria demócratica, el reconocimiento a las víctimas a los exiliados y la lucha por recuperar a quienes todavía hoy están en las fosas y dentro de todo ello la defensa del papel de la mujer como víctima doble de todo el sistema"
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